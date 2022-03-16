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國營跟進物價調漲？ 財長蘇建榮：米酒一定不會漲

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

立法院財政委員會今（16）日邀請財政部及所屬國營事業等列席業務報告，針對民生物價飛漲的議題，財政部長蘇建榮強調，米酒價格一定不會調漲，泡麵短期內也不會漲價。

針對民生物價議題，蘇建榮今日答詢指出，財政部已在稅務上協助控制漲幅，包括調降汽柴油貨物稅，以及黃豆、小麥、玉米的營業稅及關稅，從成本面協助廠商減緩壓力，行政院穩定物價小組也會持續滾動檢討。

蘇建榮表示，若廠商沒有獎降稅的利益，反映到產品的售價之上，或祭出不合理的漲幅，物價聯合稽查小組也會介入進行適當處理。

而國營事業是否跟進漲價，引發立委關切，台酒董事長丁彥哲表示，台酒有穩定物價的責任，暫時不會調漲旗下的商品，米酒確定沒有調漲，至於其他泡麵類的產品，還在觀察當中；未來若要調漲價格，將會事先與通路溝通。

蘇建榮亦表示，米酒一定不會漲，泡麵則是短期內不會調漲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

物價 財政部 泡麵

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