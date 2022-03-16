快訊

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國發會本周向總統報告淨零排碳路徑？龔明鑫未否認

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

國發會將在本月底公布台灣淨零碳排路徑圖，立委謝依鳳詢問，是否本周向總統報告後就定案？國發會主委龔明鑫未否認，僅表示本周會與工商界溝通。他表示路徑圖會完整公布能源配比及配套措施，也會有電動車占比目標值，但與國際能源總署（IEA）不一樣，因為國內製造電動車能量不同，必須讓業者有發展的時間與空間，如果訂再太前瞻，反而變成要開放進口。

立法院經濟委員會今天安排國發會業務報告，朝野立委高度關切國發會月底公布的台灣淨零碳排路徑圖。

立委陳亭妃擔心，國際上2050年要求淨零排，台灣目前才做相關路徑圖，已經非常晚，此事對經濟面影響很大，其次如何加快腳步？三月底公布路徑圖是否會非常完整，還是只是大的框架？是否也涵蓋具體目標及配套措施？

龔明鑫表示，淨零碳排路徑圖包括能源配比、各種技術發展的配套措施，以及民間關心的法規設計、政府如何協助等都會涵蓋，會是相當完整的公布。公布後也會再與業者持續溝通、調整。

立委也關切，電動車是台灣重要目標產業，IEA計畫2030年時，全球電動車占全球新車60%，但台灣目前電動機車只占11%，電動汽車只占1.6%，台灣差距很大，三月底也會有目標設定嗎？

龔明鑫表示，路徑圖會估出能源配比，也希望再生能源能做最大努力，例如投入氫能、碳捕捉封存再利用（CCUS）等相關技術開發及合作，也會將再生能源達標如何做？需要那些配套？製造業要做什麼轉型準備？國際標準的義務為何？政府會提供什麼協助等？都會具體提出方法。

至於電動車占比，龔明鑫表示，電動車也會有觸及，但目標與IEA不一定一樣，因為國內製造電動車能量不同，要讓業者有發展的時間與空間，如果訂得太前瞻，變成都要開放進口，畢竟距離2050年淨零期限仍有時間彈性，因此會設定目標值，但不一定跟IEA相同。

立委謝依鳳詢問，此案拍板是總統還是行政院長，龔明鑫則以「他們都要了解」帶過。

電動車 龔明鑫 國發會

延伸閱讀

戰爭延燒能源飆...電價難凍待討論 為穩定物價擬減稅

振興加碼券使用率低 龔明鑫：使用期限擬延到6月底

美國前國務卿龐培歐來台目的到底為何？國發會回應了

藍委憂制裁俄國提高天然氣成本 國發會：已預購到夏天

相關新聞

基隆7831戶停電 台電找到松鼠屍體懷疑牠害的

高雄市日前因有鳥碰觸帶電設備，造成大社、燕巢區約2000戶停電，基隆市今天也發生類似狀況。台電基隆區營業處今早表示，今天...

一切真的回不去嗎？昇恆昌年營收從600億剩不到60億 董事長憂心解封後

3月11日上午，衛福部長陳時中在立法院接受質詢，第一次對「解封」提出清楚指示，他說：「疫情平穩，一個月後解封策略就會明朗。」更早的4天前，陳時中也說，如果國內疫情持續控制，入境檢疫隔離天數，有可能自十四天縮短為現行的10天之後，更進一步縮短為7天。

國營跟進物價調漲？ 財長蘇建榮：米酒一定不會漲

立法院財政委員會今（16）日邀請財政部及所屬國營事業等列席業務報告，針對民生物價飛漲的議題，財政部長蘇建榮強調，米酒價格...

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

從303全台大停電以來，台灣各地停電事故不斷。桃園國際機場第二航廈3月11日發生大停電，後來發現是2名包商工人破壞電纜，現場還有一把油壓剪「焊」在長度將近1000公尺，輸送1萬1400伏特電流的高壓電纜上。這2名工人也依民用航空法、加重竊盜及公共危險等罪嫌裁定2人收押禁見。

國發會本周向總統報告淨零排碳路徑？龔明鑫未否認

國發會將在本月底公布台灣淨零碳排路徑圖，立委謝依鳳詢問，是否本周向總統報告後就定案？國發會主委龔明鑫未否認，僅表示本周會...

2050淨零碳排途徑本月能提出？ 民眾黨：不要再跳票

303全台大停電，民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，民進黨政府應全面檢討能源政策，確保未來穩定供電。立委蔡壁如也表示，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。