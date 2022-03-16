國發會本周向總統報告淨零排碳路徑？龔明鑫未否認

國發會將在本月底公布台灣淨零碳排路徑圖，立委謝依鳳詢問，是否本周向總統報告後就定案？國發會主委龔明鑫未否認，僅表示本周會與工商界溝通。他表示路徑圖會完整公布能源配比及配套措施，也會有電動車占比目標值，但與國際能源總署（IEA）不一樣，因為國內製造電動車能量不同，必須讓業者有發展的時間與空間，如果訂再太前瞻，反而變成要開放進口。

立法院經濟委員會今天安排國發會業務報告，朝野立委高度關切國發會月底公布的台灣淨零碳排路徑圖。

立委陳亭妃擔心，國際上2050年要求淨零排，台灣目前才做相關路徑圖，已經非常晚，此事對經濟面影響很大，其次如何加快腳步？三月底公布路徑圖是否會非常完整，還是只是大的框架？是否也涵蓋具體目標及配套措施？

龔明鑫表示，淨零碳排路徑圖包括能源配比、各種技術發展的配套措施，以及民間關心的法規設計、政府如何協助等都會涵蓋，會是相當完整的公布。公布後也會再與業者持續溝通、調整。

立委也關切，電動車是台灣重要目標產業，IEA計畫2030年時，全球電動車占全球新車60%，但台灣目前電動機車只占11%，電動汽車只占1.6%，台灣差距很大，三月底也會有目標設定嗎？

龔明鑫表示，路徑圖會估出能源配比，也希望再生能源能做最大努力，例如投入氫能、碳捕捉封存再利用（CCUS）等相關技術開發及合作，也會將再生能源達標如何做？需要那些配套？製造業要做什麼轉型準備？國際標準的義務為何？政府會提供什麼協助等？都會具體提出方法。

至於電動車占比，龔明鑫表示，電動車也會有觸及，但目標與IEA不一定一樣，因為國內製造電動車能量不同，要讓業者有發展的時間與空間，如果訂得太前瞻，變成都要開放進口，畢竟距離2050年淨零期限仍有時間彈性，因此會設定目標值，但不一定跟IEA相同。

立委謝依鳳詢問，此案拍板是總統還是行政院長，龔明鑫則以「他們都要了解」帶過。