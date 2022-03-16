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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

聯合新聞網 / 綜合報導
3月11日晚間，台灣桃園機場第二航廈部分區域突然停電，導致行李區、旅客報到處、5樓商場及餐廳等處停擺。而備用發電機啟動時有些許冒煙，所幸並沒有危險。這是台灣繼3月3日發生大停電後，再度出現停電事故。 中通社
3月11日晚間，台灣桃園機場第二航廈部分區域突然停電，導致行李區、旅客報到處、5樓商場及餐廳等處停擺。而備用發電機啟動時有些許冒煙，所幸並沒有危險。這是台灣繼3月3日發生大停電後，再度出現停電事故。 中通社

從303全台大停電以來，台灣各地停電事故不斷。桃園國際機場第二航廈3月11日發生大停電，後來發現是2名包商工人破壞電纜，現場還有一把油壓剪「焊」在長度將近1000公尺，輸送1萬1400伏特電流的高壓電纜上。這2名工人也依民用航空法、加重竊盜及公共危險等罪嫌裁定2人收押禁見。

台北市議員侯漢廷在臉書PO文揭發2大疑點，質問這2人難道具有天生神力？誰能入侵到桃園機場偷偷摸摸剪電纜，而且還剪成功了。他痛批編這種爛劇本，到底是誰想的？應該請人親自示範一下如何剪斷高壓電纜。

侯漢廷指出，能夠剪高壓電纜還不被灼傷的，只有《航海王》的魯夫、雷神索爾與《寶可夢》的皮卡丘。他說，看到綠色陣營一堆人在喊人為破壞、台灣有第五縱隊，直言「不讀書真的很可怕。」

Ptt網友們也議論這是「台灣奇蹟」，因為高壓電纜在還沒斷電的情況下，被剪斷就會直接短路爆炸，「而且高壓電纜直徑都50mm以上，就算用油壓剪還是要剪個快一分鐘，並且一邊爆炸。」

更有網友直接戳破盲點「停電元兇抓到=工人偷剪電纜造成停電，表示工人在剪的當下是通電的電纜啊！」、「有電的到底怎麼剪？我也想不通，而且人完全沒受傷」、「工人說不定能用油壓剪使出雷切啊！」

此外，根據桃機公司維護處長易顯榮的說法，電纜被剪斷時，動手的人為何沒事？「因為短路之後，電源開關立即跳脫，加上油壓剪把手有絕緣效果，所以油壓剪雖然因高溫融化黏在電纜上，人也幸運沒事。」

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油壓剪偷桃機電纜釀二航廈大停電 2包商工人下場慘了

工人偷剪桃機電纜釀二航廈大停電 桃機董座：將向廠商求償

偷剪桃機電纜留下油壓剪 航警逮捕2犯嫌

影／航廈電纜11日遭蓄意破壞 桃機：公共區域較難防範

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