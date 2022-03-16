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藍酸王美花：台灣變停電動物園 明天輪到哪隻害停電？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「蘇院長，轉移焦點不能改變缺電事實！」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行「蘇院長，轉移焦點不能改變缺電事實！」記者會。記者劉宛琳／攝影

全台各地停電、跳電不斷，國民黨上午舉行「蘇院長，轉移焦點不能改變缺電事實！」記者會，公布「國會大流氓現形記」影片，痛批行政院長蘇貞昌在國會囂張跋扈，並諷刺經濟部長王美花把停電責任歸咎在動物上，讓台灣成為「停電動物園」，明天不知道是哪個動物會導致台電停電？

國民黨文傳會副主委林家興表示，高雄市大社區、燕巢區昨天造成2000戶無電可用，台電也緊追查停電原因，並公布「凶手」照，結果發現是一隻可憐的小鳥。他指出，昨天迄今，台灣成為「停電動物園」，明天不知道是哪個動物會導致台電停電？經濟部長王美花部長昨天才說鄉下地方有松鼠、鳥、蛇造成停電很正常，今天就因為松鼠誤觸導致基隆停電，真的非常荒謬。

國民黨文傳會主委凌濤質疑，蘇貞昌在國會謾罵立法委員，絕對是中華民國史上第一人，難道是因為長期以來蔡政府的傲慢，導致產生這樣傲慢的院長？凌濤以2007年蘇貞昌與謝長廷進行黨內大選競爭時，蘇貞昌曾講一句話：「長廷兄，轉移焦點也不能改變涉案的事實」，他原句奉送蘇貞昌，「蘇院長，轉移焦點也不能改變缺電的事實」，民眾關心缺電狀況何時解決？每天提心吊膽地面對缺電的風險，但蘇貞昌「見笑轉生氣」反質詢的傲慢心態，根本是「有閣揆、會罵人；有院長、沒修養」。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蘇貞昌反質詢案例歷歷在目，不只蔣萬安，包括立委林奕華、鄭正鈐、陳玉珍、傅崐萁、鄭麗文等質詢時，皆曾被蘇貞昌回嗆，完全失去閣揆的格調與高度。他形容蘇貞昌是「沐猴而冠」，雖然位居高位，但尖嘴猴腮的本質依然存在，這樣囂張的行徑，拿猴子來比喻他人，根本是在形容自己。他也質疑立法院長游錫堃是「吃瓜院長」嗎？在看戲嗎？竟然視而不見，請游錫堃應該好好管管蘇貞昌。

林家興則表示，在野黨質疑缺電，蘇貞昌一概不理還會回嗆，但當台塑總裁王文淵質疑台灣電力不夠、有電力危機，蘇貞昌居然態度一百八十度大轉變，如同吃了誠實豆沙包一樣，說王文淵一向「就事論事」，他質疑蘇貞昌為何大轉彎？

國民黨發言人柳采葳強調，今天凌晨基隆大停電，發現居然是松鼠惹的禍，王美花厚臉皮到這程度，用小動物開脫，原來台灣不是缺電，而是自然保護做得太好了。她列舉，近期以來，台南永康成「悲情城市」，6天停電5次，影響超過7000戶；新北的汐止、林口、中和、板橋等停電四次，影響8760戶；高雄的岡山、大社跟燕巢等停電兩次，影響超過9600戶；此外，台北萬華停電影響超過1100戶；南投停電影響超過1800戶。她請蘇貞昌不要騙完神明再來騙人民，人民不是笨蛋；王美花如果不懂，讓專業的來，不要拉著台灣人民一起受苦。

停電 蘇貞昌 國民黨

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