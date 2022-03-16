淨零碳排路徑圖月底出爐 龔明鑫：會是相當完整的公布

距離國發會預定3月底將公布「2050淨零碳排路徑圖」的時間表愈來愈近，國發會主委龔明鑫今（16）日表示，屆時關於能源配比、技術發展、配套措施、法規設計都會有，「會是相當完整的公布」，也會一並公布我國電動車目標。

立法院經委會今邀請國發會主委龔明鑫進行業務報告，「2050淨零碳排路徑圖」能否如期於3月底公布，成立委們關切焦點。

立委陳亭妃質詢指出，3月底國發會將公佈的「2050淨零碳排路徑圖」是完整的？還是框架，只是大概的方向？立委邱議瑩也問，3月底畫得出來嗎？公布到多具體？各部會的具體策略又會是什麼？邱議瑩並強調，3月底公布的淨零碳排路徑圖，不能只是好看，要能夠落實，可以推動。

龔明鑫答詢表示，3月底將公布的「2050淨零碳排路徑圖」會相當完整，屆時除了會說明路徑狀況，關於民間關心的議題，也會透過Q&A方式來呈現，公布後也會持續收集資訊，若還有需要精進的部分，國發會也會從善如流。

龔明鑫指出，能源配比估計出來，就可以知道我們對於綠能、再生能源還要有多大努力，以及新科技的布局，還有對於製造業轉型上政府可以給予什麼協助。

此外，立委們也針對國際能源總署（IEA）訂定2030年全球60％車輛銷售為電動車，台灣的目標為何進行質詢。對此，龔明鑫答詢表示，關於我國電動車目標會跟淨零碳排路徑圖一起公布，也會讓國內電動車業者有發展的時間和空間，我國2050淨零碳排目標和國際一致，但也不一定要完全按照IEA的規劃，過程是可以有彈性的。