女友偷聽大老闆不知情？ 陳冲：武林高手的內線交易

某上市公司創辦人涉嫌內線交易案件，不起訴原因曝光，女友一肩扛起是自己「偷聽買股賺6000萬元」，引發各界對內線交易高度關切；行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，數位時代資訊發達，竊聽不再需要像武林高手一樣 ，具備飛簷走壁高強本領，上市櫃公司經營者更應謹言慎行，否則誤傷他人，更可能會傷害資本市場。

陳冲說，看武俠小說裡，武林高手為窺知屋內情況，每自屋簷下滑，「勁灌足尖，玉龍倒懸」，讓人嘖嘖稱奇，原本以為是中國大陸獨有的功夫，後來接觸資本市場法規時，居然發現洋人也有類似武功，喚作Eavesdropping，英漢字典譯為竊聽/偷聽，是內線交易的一種。

從表面意思言，Eaves就是屋簷，dropping是滴水也是倒掛，英文字典原意hang from the eaves of a building so as to hear what is said within，果然有玉龍倒懸的味道，由此也可見竊聽絕不是件輕鬆的差事。

3月中旬，媒體傳出一則內線交易起訴案例，由證券交易法觀點，很有教育意義，可作為警世教材之用，也是Eavesdropping罕見並且典型的案例，當天媒體標題是「S董驚爆贈女友7.8億 她一肩扛：偷聽電話買股賺6000萬」。

依起訴書所載，梳理與證券交易法第157條之1構成要件有關之案情如下，T公司的S董擬將公司讓售與D公司，某日S董在女友家休息時，與併購團隊電話討論案情 ，女友聽到「T公司要出售」，乃利用S董平時所給的7.8億元，於消息未公開前，買入T公司股票，獲利約6000萬元。

購股資金雖來自S董，但S董對女友上述作為並不知情，檢察官基於認定之事實，將女友提起公訴，女友是證交法的Insider，但非傳統觀念的內部人，而是1988年修法後，參照美國法增列的自內部人獲悉消息之人（Tippee），並且還是個「勁灌足尖，倒懸屋簷」的武林高手，只是現代高手不必精通輕功罷了。

證券交易法第157條之1，禁止內線交易，該條規定各種態樣，其中第五款則是「 從前四款所列之人獲悉消息之人」。消息如係內部人（例如：董事）告知，或許有之，但如係偷聽而得，則較罕見，因為參與併購事務的人，多有職業上的警覺 ，一般均謹言慎行，消息不易外洩，非內部人會不小心聽到的機會不大，所以Eavesdropping的內線交易不多，可作為教材的案例自然少見，加上本案金額不小，可以想見國內許多學者都在研究。

陳冲表示，投資大眾對內線交易的認識，一般常見的是董事、監察人、經理人、或大股東（ 但須持股10%以上）利用重大消息牟利，這是第157條之1前兩款的範圍，再來就是第三款基於職業關係知悉利多或利空消息之人，常以會計師、律師 、精算師為例。內部人較易忽略的是第四款，「喪失身分未滿六個月者」，數年前即有一位金融機構董事長因離職後三個月賣股而被訴。至於第五款，正如前述 ，出現頻率最少，尤其是無意中聽到，見獵心喜，以致誤觸法網。

陳冲說，數位時代，偷聽已不需要倒掛於屋簷，但另一方面言，上市櫃公司的Insider，處理「可能重大影響其股票價格的消息」，更宜慎重其事，不應隨意甚至為炫耀，而在不適當地點談論這些material information，可能誤傷他人，更可能會傷害資本市場。