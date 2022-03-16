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一隻鳥讓高雄2千戶停電 台電6年前貼文被醫挖出：鳥變笨了

聯合新聞網 / 綜合報導
台電高雄區營業處位於燕巢區高壓線路疑遭禽鳥碰觸導致帶電設備故障，造成大社區、燕巢區鳳旗路、角宿路約2千戶停電，地上可見鳥屍。記者陳弘逸／翻攝
台電高雄區營業處位於燕巢區高壓線路疑遭禽鳥碰觸導致帶電設備故障，造成大社區、燕巢區鳳旗路、角宿路約2千戶停電，地上可見鳥屍。記者陳弘逸／翻攝

高雄市大社、燕巢區昨天（15日）12時10分2千戶停電，台電事後說明原因，是一隻鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂、導致饋線跳脫造成停電，引起各界討論。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享台電6年前的粉專貼文表示，小鳥站在電線上不會觸電變成「鳥仔巴」，是因兩隻腳都站在同一條電線上，兩者電壓一樣高，沒有電位差就不會有電流，且無形成迴路，因此不會被電到。

但昨日台電事後卻解釋，在帶電設備周邊發現一具燒焦的禽鳥屍體，疑似是這次造成高雄停電的元兇，這也讓蘇一峰對照之前台電的說法，讓他反諷「小鳥變笨了」。

蘇一峰這篇貼文引發網友熱烈回應，「所以現在的鳥會劈腿？跨在兩條不同的電線之間？」、「可能指翅膀比較寬的」、「我還真沒見過鳥的兩隻腳站在不同的電線上」、「只有鴕鳥才可以橫跨兩條電纜線」、「今天的鳥是臨演嗎？」、「蘇醫師洩漏國家機密了。」

在PTT上也有許多鄉民熱烈討論，「抓到元凶，是鳥用油壓嘴剪電纜」、「戰爭時如果對面派鳥來攻擊怎麼辦」、「下次換山豬嗎？」、「法律有規定鳥不能變笨嗎？」、「各種花式停電理由」、「到底電網設備多爛？」、「果子狸下一順位。」

停電

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