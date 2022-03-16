一隻鳥讓高雄2千戶停電 台電6年前貼文被醫挖出：鳥變笨了

高雄市大社、燕巢區昨天（15日）12時10分2千戶停電，台電事後說明原因，是一隻鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂、導致饋線跳脫造成停電，引起各界討論。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享台電6年前的粉專貼文表示，小鳥站在電線上不會觸電變成「鳥仔巴」，是因兩隻腳都站在同一條電線上，兩者電壓一樣高，沒有電位差就不會有電流，且無形成迴路，因此不會被電到。

但昨日台電事後卻解釋，在帶電設備周邊發現一具燒焦的禽鳥屍體，疑似是這次造成高雄停電的元兇，這也讓蘇一峰對照之前台電的說法，讓他反諷「小鳥變笨了」。

蘇一峰這篇貼文引發網友熱烈回應，「所以現在的鳥會劈腿？跨在兩條不同的電線之間？」、「可能指翅膀比較寬的」、「我還真沒見過鳥的兩隻腳站在不同的電線上」、「只有鴕鳥才可以橫跨兩條電纜線」、「今天的鳥是臨演嗎？」、「蘇醫師洩漏國家機密了。」

在PTT上也有許多鄉民熱烈討論，「抓到元凶，是鳥用油壓嘴剪電纜」、「戰爭時如果對面派鳥來攻擊怎麼辦」、「下次換山豬嗎？」、「法律有規定鳥不能變笨嗎？」、「各種花式停電理由」、「到底電網設備多爛？」、「果子狸下一順位。」