PPSEAWA Taiwan 舉辦女性對氣候的影響力平行論壇

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會(PPSEAWA Taiwan)，於2022年3月15日（周二）舉辦聯合國第六十六屆非政府組織婦女地位委員會（簡稱2022 NGO CSW66）直播平行論壇，「強化女性在氣候緊急時代下的力量：下一步？／Women and Girls empowerment for climate emergency：The Next」。

名譽理事長陳淑珠表示，2021年《美國科學人》雜誌發表了一篇名為「世界科學家對氣候緊急情況的警告」的研究文章。當時，來自153個國家的11,000多名科學家一致認為，在氣候緊急情況下需要採取更前瞻的行動。這個世代如何讓危機變成轉機？而女性善良、堅韌、寬容等特質，有機會推動世界發生變化。

理事長陳曼君進一步表示，氣候變遷已是全人類無法忽視的議題，而女性的貢獻與力量更是不容小覷，如同廣受大家喜愛的漫威電影《X戰警》系列中有一位超級英雄–暴風女(Storm)，就是一位具有操控天氣超能力的女性形象。她表示本次會議從教育、公私夥伴關係、企業、政策倡議和國際合作的多方相角度來探討如何強化女性的力量面對氣候緊急情況的挑戰，以及下一步應該怎麼做？來建構一個更美好的生存環境，別具意義！

這屆線上會議邀請：行政院環境保護署處長賴瑩瑩將從「氣候變遷的挑戰之下，台灣淨零排放策略及循環經濟現況與未來」來闡述議題，以及中原大學教授王雅玢分享東南亞國家永續環境教育之推動，日籍講師Dr.Sachi嘗試以創造「對話」空間的方式來促進環境的永續發展，菲律賓籍教授Delia Senoro演講關於女性如何在COVID-19大流行期間領導實地活動以監測環境質量和開發應對氣候緊急情況的工具，可降低公眾因自然災害和人為災害而面臨的風險。主婦聯盟環保基金會賴曉芬主講台灣女性與氣候行動—從主婦聯盟環保基金會(HUF)的實踐經驗來促進大家了解低碳生活方式並提高對環境問題的認識。

陳曼君呼籲應增加更多女性參與氣候變遷相關決策，正視女性對氣候改善所做的貢獻。她也不忘幫將於今(2022)年5月14-15日舉行，行政院指導的2022亞太社會創新高峰會（2022 APSIS）宣傳，這屆將以疫情衝擊與社會創新及永續環境與社會創新為兩大主軸，由台南新芽協會於臺南市主辦。將把這次CSW66的議題延續到2022 APSIS的議程中做更進一步討論，讓CSW66所著重的面向持續於社會上發酵並獲得廣大的關注。