王文淵留、蔡練生有尊嚴離開 林伯豐：對工總是最好結局

為了303大停電一事，工總理事長王文淵與秘書長蔡練生大鬧內鬨。王文淵一怒之下宣布辭去理事長職務，儘管工總全力慰留，並明言讓蔡練生「有尊嚴的離開」，但似乎仍難挽留王文淵。工商協進會理事長林伯豐就認為，工總身為150多個製造業的公會，應該要展現高度，理事長與秘書長應該妥善合作。

林伯豐曾經擔任過工總副理事長，面對媒體詢問王蔡的風波，顯得有些尷尬。他認為，工總召開臨時理事會，決議慰留王文淵，並讓蔡練生有尊嚴的工作到退休離開，這是最好的結局。

不過，台塑證實，王文淵的書面辭呈已經送達工業總會。秘書長蔡練生面對風波，也絲毫未退讓，強調自己在工總服務16年，一向尊重體制，不接受末須有的指控。

王文淵認為蔡練生擅自作主，以理事長名義發布一頁新聞稿，宣示將提出產業界的能源政策建言書。王文淵認為，在停電真相未明之前，不應該對外發言，蔡練生則質疑，工總一直為產業發聲，面對303大停電豈能不出聲。

蔡練生公布對話，稱3月5日便透過通訊軟體LINE，將新聞稿傳給王文淵過目，並經過一番討論。只見王文淵先是直言：「有用嗎？」、「沒用！」等詞語。3月6日更說，「這次大停電雖然有設備異常，但發生大停電另有原因，我們要討論什麼？」語句中透露反對之意。但工總當天即向媒體發布新聞稿。