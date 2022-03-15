勞保連五年收支失衡 二個原因財務暫時過關

勞保財務持續失衡。隨著高齡化社會到來，去(2021)年底勞保老年年金請領人數已逼近150萬人大關，老年給付金額呈高倍速成長，去(2021)年勞保收支差短達288.1億元，已連續第五年收支失衡，須年年靠政府撥補救援。

根據勞保局統計，2021年勞保普通事故保險收入為4,275.5億元；支出方面，包括生育、失能、老年、死亡、傷病等各項一次金及年金給付，支出合計為4,563.6億元，當年度收支逆差達288.1億元，亦即當年度入不敷出。

勞保局官員分析，去年勞保保費調升0.5個百分點，因此收入較2020年多挹注了約274億元；此外，政院暫緩勞保年金改革，並強調政府保證不會倒，勞工暫時沒有急著兌領，因此請領老年給付人數較2020年緩和一些。

勞保普通事故保險是從2017年開始出現入不敷出。2017年、2018年、2019年勞保普通事故保險缺口分別為275.4億元、252.9億元和228.1億元，2020年因勞保改革發酵缺口則高達486.9億元，2021年出現288.1億元缺口。

勞保局表示，政府去年撥補勞保220億元，加上勞保基金去年收益數730億元，勞保財務暫時過關。目前勞保基金餘額還有8,447億元，足以支應各項給付，勞工現在還不用擔心領不到老年年金。不過，根本勞保最新財務精算，估計勞保將於2028年破產，換言之，勞保基金只能再撐六年。