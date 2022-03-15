快訊

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞保連五年收支失衡 二個原因財務暫時過關

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞保已連續第五年收支失衡，須年年靠政府撥補救援。聯合報系資料照
勞保已連續第五年收支失衡，須年年靠政府撥補救援。聯合報系資料照

勞保財務持續失衡。隨著高齡化社會到來，去(2021)年底勞保老年年金請領人數已逼近150萬人大關，老年給付金額呈高倍速成長，去(2021)年勞保收支差短達288.1億元，已連續第五年收支失衡，須年年靠政府撥補救援。

根據勞保局統計，2021年勞保普通事故保險收入為4,275.5億元；支出方面，包括生育、失能、老年、死亡、傷病等各項一次金及年金給付，支出合計為4,563.6億元，當年度收支逆差達288.1億元，亦即當年度入不敷出。

勞保局官員分析，去年勞保保費調升0.5個百分點，因此收入較2020年多挹注了約274億元；此外，政院暫緩勞保年金改革，並強調政府保證不會倒，勞工暫時沒有急著兌領，因此請領老年給付人數較2020年緩和一些。

勞保普通事故保險是從2017年開始出現入不敷出。2017年、2018年、2019年勞保普通事故保險缺口分別為275.4億元、252.9億元和228.1億元，2020年因勞保改革發酵缺口則高達486.9億元，2021年出現288.1億元缺口。

勞保局表示，政府去年撥補勞保220億元，加上勞保基金去年收益數730億元，勞保財務暫時過關。目前勞保基金餘額還有8,447億元，足以支應各項給付，勞工現在還不用擔心領不到老年年金。不過，根本勞保最新財務精算，估計勞保將於2028年破產，換言之，勞保基金只能再撐六年。

勞保基金 年金改革 高齡化 破產 勞保年金

延伸閱讀

彰基大樓工人死亡有老母稚女又無勞保 縣府將協助求償

彰基死亡工人未保勞保 縣府要求雇主依規定賠償

勞保老年年金 61人年滿90歲才請領

差點以為是詐騙 天外飛來44萬元退休金是真的

相關新聞

基隆7831戶停電 台電找到松鼠屍體懷疑牠害的

高雄市日前因有鳥碰觸帶電設備，造成大社、燕巢區約2000戶停電，基隆市今天也發生類似狀況。台電基隆區營業處今早表示，今天...

一切真的回不去嗎？昇恆昌年營收從600億剩不到60億 董事長憂心解封後

3月11日上午，衛福部長陳時中在立法院接受質詢，第一次對「解封」提出清楚指示，他說：「疫情平穩，一個月後解封策略就會明朗。」更早的4天前，陳時中也說，如果國內疫情持續控制，入境檢疫隔離天數，有可能自十四天縮短為現行的10天之後，更進一步縮短為7天。

國營跟進物價調漲？ 財長蘇建榮：米酒一定不會漲

立法院財政委員會今（16）日邀請財政部及所屬國營事業等列席業務報告，針對民生物價飛漲的議題，財政部長蘇建榮強調，米酒價格...

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

從303全台大停電以來，台灣各地停電事故不斷。桃園國際機場第二航廈3月11日發生大停電，後來發現是2名包商工人破壞電纜，現場還有一把油壓剪「焊」在長度將近1000公尺，輸送1萬1400伏特電流的高壓電纜上。這2名工人也依民用航空法、加重竊盜及公共危險等罪嫌裁定2人收押禁見。

國發會本周向總統報告淨零排碳路徑？龔明鑫未否認

國發會將在本月底公布台灣淨零碳排路徑圖，立委謝依鳳詢問，是否本周向總統報告後就定案？國發會主委龔明鑫未否認，僅表示本周會...

2050淨零碳排途徑本月能提出？ 民眾黨：不要再跳票

303全台大停電，民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，民進黨政府應全面檢討能源政策，確保未來穩定供電。立委蔡壁如也表示，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。