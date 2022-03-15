關島台灣辦事處於竹科園區 加碼推廣關島投資潛力

關島台灣辦事處 (GTO) 二度參與於新竹科學園區舉辦的美國各州辦事處(ASOA)投資貿易說明會，積極推廣關島作為投資目的地，是為今年首次前進新竹，也是繼去年11月首場說明會後，因應業界呼聲進行加碼推廣。

本次加碼新竹場說明會共有近30家高科技公司參與，包含半導體製造、先進製造、軟體和能源產業。現場致詞貴賓包括美國在台協會資深參事謝貝晴、美國州辦事處協會會長顏銀德、外貿協會新竹辦事處主任李孟娟及台灣區電機電子工業同業公會副秘書長廖志容。

關島台灣辦事處於此次說明會中，除了分析關島收益來源、經濟發展評估，更對疫情下的「台關關係」進行著墨，包括：近三個月內關島相繼與桃園市、台中市締結為姊妹市，以及積極參與ASOA在各領域的推廣活動。此外，由於大小會議和展覽在科技產業相當盛行，而關島擁有完善的大型展覽場和數千間足以提供企業團體住宿的房間，因此關島的MICE旅遊也是本次說明會推廣的另一大亮點。關島與台灣位置鄰近性、僅2小時的時差，以及關島居民對亞裔人士的高度友善等，對於投資及企業旅遊都是相當有利的條件。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示：「藉由這次的活動，我們很高興看到關島又進一步與台灣在各個領域的經濟活動上建立密切的合作關係，例如航空業、製藥業、高科技和關島旅遊業。另外，明年將是關島與台北市繼1973年後，簽屬姊妹市協議的50週年，我們期待在這特殊的時刻，能讓更多台灣民眾與公司知道關島與台灣的長年情誼，並且我們歡迎任何形式的造訪與投資。」

關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示：「我們很榮幸能二度造訪竹科園區，看到有更多的台灣高科技公司了解到關島不僅是一個度假勝地，也是一個很好的投資選擇。在輕工業、高科技農業、製藥業、專屬保險，以及旅館和景點開發方面的機會，關島也是能源技術投資的理想目標地，其一年四季都有充足的太陽能資源。秉持關島觀光局與ASOA的大力支持，任何需要協助的部分都歡迎主動聯繫我們辦事處。」

此次活動是由美國在台協會(AIT)、美國各州政府辦事處協會(ASOA)和中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)共同主辦，並由經濟部台美產業合作推動辦公室 (TUSA)、台灣半導體產業協會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣區電機電子工業同業公會，以及台灣科學工業園區科學工業同業公會協辦。首場投資貿易說明會已於中華民國對外貿易發展協會新竹辦事處在去年11月開辦，此次為加碼場，而第三場將於2022年3月24日在台中舉行。