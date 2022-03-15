連兩年虧損是否漲水價？台水董座胡南澤：目前無規劃

台水今（15）日公布供水設施改善成效，公布備援調度幹管、降低漏水率及老舊高地社區加壓設備改善等計畫，三項計畫預算高達1,157.9億元。然而，台水收入來源的基本水價近30年未調整。台水董事長胡南澤回應，公司也希望可以調整，但考量社會環境目前無相關規劃。

台水去年及前年因面臨大旱、疫情，必須承擔停灌休耕補償及疫情用水紓困，連續兩年都出現虧損。至於今年是否有機會有盈餘，胡南澤說，去年公司虧損約12億元，今年預算編列預估會虧損1.6億元，希望今年不會遇上休耕補償；雖然公司會努力讓全年營收翻正，但也坦言非常困難。

台水連兩年吃黑，再加上執行計畫預算龐大。然而，台灣基本水價從1994年迄今都未調整過，影響到台水公司收入。考量公司營運，是否應調整水價，胡南澤欲言又止地說，「我們也非常希望可以調整水價」，不過水價調整要考量到社會環境及物價波動，目前沒有提出水價調整方案的規劃。

台水表示，2020、2021年面臨百年大旱，顯示穩定供水工作的刻不容緩。對此，台水現階段全力推動三項供水設施改善計畫。

第一，台水公司針對「單一」、「重要」、「脆弱」維生管線，提出「備援調度幹管工程計畫」，預計於2021至2025年埋設17條備援管線，總管線長度約81公里，投入經費達145億元，可穩定供水約每日261萬立方公尺，今年7月將可完成「新埔鎮褒忠路備援管線工程」及「旗津區第二條過港送水管工程」。

對於備援調度管線作用，台水解釋，過去在高雄氣爆、台南及花蓮大地震都發生幹管毀損，造成民眾停水。備援調度管線相當於第二條「道路」，就算主幹管因為災害毀損，仍可繞道而行。備援調度管線也可以充當主幹管，讓老舊管線得以有機會汰換。

第二項計畫為持續推動的降低漏水率計畫，2013年至2024年投入經費達1,003億元。目前已完成汰換管線約6,461公里，漏水率已降至13.59%，每年約可節省2.02億立方公尺水量，約為一座石門水庫有效蓄水容量，預計在2024年底降至12%、2031年底降至一成。

最後，全台許多高地社區，其自來水加壓站或水管已使用超過20年，老舊失修以致漏水嚴重，恐影響社區居住安全。目前水利署已核定14處社區進行改善，預計於今、明兩年陸續完工。

對於今年供水情況，台水表示，今年水情有比去年樂觀，去年各地區水庫容量偏低，今年則約都有在九成以上；據中陽氣象局預測，3、4月雨量會是偏少到正常，5月後供水正常機率相當大，下半年則還要看颱風季節才會比較清楚。