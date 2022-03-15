工總衝突躍檯面 林伯豐：工總代表150多個製造業應要有高度

全國工業總會理事長王文淵與秘書長蔡練生因看法不同而衝突檯面化，工商協進會理事長林伯豐今（15）日表示，工總是代表台灣150多個製造業的公會，應該要有自身高度，理監事彼此互相合作、秘書長與理事長應該要配合，是所有人公認該做到的。

曾經身為工總副理事長的林伯豐表示，工總昨天召開臨時理監事會，決議慰留王文淵，並且讓蔡練生工作到有尊嚴的退休，這是最好的結局。

工商協進會與亞太商工總會（CACCI）今日舉行「2022年全球經濟展望及區域經濟整合」前瞻論壇，林伯豐在論壇開始前接受媒體訪問，針對303大停電後，全台各地仍有縣市屢傳停電，媒體詢問林伯豐是否擔心電力缺口恐愈來愈大。

林伯豐表示，台灣的缺電並非經濟部與台電所能承擔的責任，而是整體能源政策應視現況重新檢討與規劃，搭配碳排放與ESG（環境、社會、公司治理）來考量。

針對政府4月1日可能調漲3%電價，林伯豐指出，台灣過去的電力供應相對穩定，目前的電價也是便宜的，政府若要調漲電價，只要能保證未來一年穩定供電，支持漲價。但是台灣目前綠電成本太高，何時會再漲價？政府應給予保障，短期之內不要再漲價。

接著有媒體詢問，向企業對政府提建言是否有用？林伯豐回應：「工總不是講了嗎？我想法跟他一樣」。

對於王文淵辭去工總理事長的事件，林伯豐回應表示，工總是代表台灣150多個製造業的公會，應該要有自身高度，理監事彼此互相合作、秘書長與理事長應該要配合，是所有人公認該做到的。他認為，工總召開臨時理監事會，決議慰留王文淵，並讓蔡練生持續工作，並能有尊嚴的退休，是最好的結局。