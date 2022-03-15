移工仲介公司如何找？勞動部仲介評鑑結果出爐

我國已恢復移工專案引進，找看護移工，要怎麼找？勞動部今（15）日公告109年度人力仲介機構評鑑結果，1,038家受評的人力仲介機構中，評鑑成績A級（90分以上）共536家，占51.64%；B級（70分至未滿90分）共462家，占44.51%；C級（未滿70分）共40家，占3.85%，評鑑成績已公告於勞動部勞動力發展署網站，作為雇主挑選人力仲介機構的參考。

勞動部提醒，評鑑成績已公告於網站，民眾除參考評鑑成績外，亦可於網站以引進移工類別(家庭類或事業類)、是否曾違法、行蹤不明情形來篩選，或是用視覺化的地圖式搜尋，選擇鄰近的仲介公司，同時，簽約前能夠多方瞭解人力仲介機構所提供的服務項目及收費等情形，以及雙方契約權利義務事項等，以保障自身權益。

勞動部表示，為強化人力仲介機構管理及提升服務品質，勞動力發展署每年均辦理仲介評鑑，以往於每年6月至8月進行實地評鑑，並於10月31日前公告評鑑成績，109年度則因遭逢本土疫情爆發而延後至疫情緊戒降級後再評鑑，並於110年9月上旬至110年12月進行實地評鑑，由發展署進行後續評鑑成績作業程序，評鑑成績延後公告。

勞動部表示，109年度人力仲介機構評鑑家數1,038家，較108年度人力仲介評鑑家數1,305家減少原因，係因107年推動人力仲介機構績優免評制度，如人力仲介機構近二年評鑑成績為A級，且於評鑑期間未違反就業服務法者，可免接受評鑑一次後，隔年度接受評鑑時評鑑成績為A級，可再免接受評鑑一次，以鼓勵服務良好的仲介公司維持佳績，並激勵評鑑成績B級的公司向上提升。

勞動部表示，109年度績優免評仲介機構家數達433家，較108年度績優免評仲介機構131家，增加302家，顯示在績優免評制度下，鼓勵評鑑成績良好的人力仲介機構能持續保持成績。