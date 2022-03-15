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王文淵一定要走 辭呈已到工總辭三大職務

經濟日報 / 記者李宜儒/台北即時報導

台塑總裁王文淵昨（14）日透過台塑系統發表新聞稿，宣布將辭去工總理事長一職。台塑方面稍早也證實：「總裁已經於今天向工總遞出辭呈，將辭去理事、常務理事及理事長等職務」，意義上，等於王文淵個人將全部退出工總體系。

台塑總裁王文淵昨早以新聞稿方式，宣布辭去工總理事長，王文淵認為，身為工總理事長，無法節制工總秘書長蔡練生執行業務，因此決定自即日起辭去工總理事長一職。

親近王的人士指出，近來，蔡練生數次發生未經理事長同意，而擅自決定的情事，因此為規範工總的決策程序，為此設立審閱、呈核的機制，凡重要案件皆須經兩位常務理事審閱，並呈理事長核准，始能對外發佈或執行。然此次行為確實是違反規定，已經影響工總形象。

王文淵 台塑

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