杜紫軍：台灣應思考沒有核四的低碳政策

國民黨智庫上午舉行「拒絕『缺電家園』：台灣能源政策總檢討」論壇，行政院前副院長、電電公會會策顧問杜紫軍表示，台灣現在應該思考沒有核四的低碳政策要怎麼做？不可能沒核四後就去放任去燒煤、走高碳。「綠能，是我們共同的願景；減碳，是我們現在的責任」，因此台灣能源政策及轉型，應參考國外2050低碳路徑，打掉重練提出務實的規劃。

杜紫軍表示，本月底前，國發會將提出我國2050年排放政策，內容可能是再生能源80%，剩下10%天然氣，透過碳捕捉進行封存。不過他認為，二氧化碳減少排放是最重要的，排出去再抓回來儲存，不但仍造成汙染，費用也是相當昂貴的。

杜紫軍表示，2017年後全球趨勢改變，低碳、清潔能源成為優先選擇。他指出，國際能源署署長Fatih Birol去年說：「我們如果失去核能，等於自斷一臂，減碳就可能失敗」。「核能是全球新清潔能源經濟的引擎，2050年要達成淨零碳排，讓現有核電廠延役，是成本最低的方法之一」。

杜紫軍舉例，歐盟以低碳取代化石能源，並已將核能及低碳天然氣列入永續能源（綠能），成為解決方案之一，目標是2030年煤電先歸零，2050年電力再生能源占80%，其餘使用核能及碳捕捉與利用達成淨零碳排。

杜紫軍進一步表示，近日政黨輪替的南韓也重拾核能政策減碳，新任總統尹錫悅所提出能源政策，將重啟續建二座已封存的核電廠，並新建小型模組式核電廠。尹錫悅更主張，南韓要爭取10座海外核電廠的訂單，將核電成為未來重要產業之一，創造新工作機會。

杜紫軍指出，台灣化石能源占比高、減碳困難，2021年總發電量2909億度，化石能源占83.3%，再生能源僅占6%。預估2025年化石能源發電占比仍超過80%，企業減碳負擔沉重；2023至2026年歐盟將實施碳邊境措施（關稅），發電結構如無法大幅降低排碳，對台灣產品銷歐形成巨大障礙。