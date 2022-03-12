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台灣經貿網攜手亞馬遜全球開店、Meta辦跨境電商實戰營

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
外貿協會數位商務處長陳鈴君(左上)、外貿協會數位商務處副處長蕭春雁(左下)、合作單位Meta台灣公共政策總監陳奕儒(右下)及亞馬遜全球開店台灣業務拓展總監謝孜希(右上)於線上。圖／貿協提供
外貿協會數位商務處長陳鈴君(左上)、外貿協會數位商務處副處長蕭春雁(左下)、合作單位Meta台灣公共政策總監陳奕儒(右下)及亞馬遜全球開店台灣業務拓展總監謝孜希(右上)於線上。圖／貿協提供

為協助業者拓展跨境電商，經濟部國際貿易局委託外貿協會營運的台灣經貿網今年再攜手亞馬遜全球開店、Meta舉辦「2022年台灣經貿網跨境電商實戰營」，今（12）日舉辦線上開幕及工作坊課程，共吸引79家廠商、35所大學學生，近500人共同參與。

外貿協會處長陳鈴君表示，台灣經貿網跨境電商實戰營邁入第8年，依據業界與學界需求，今年特別豐富線上課程內容，包含SEO、關鍵字、文案撰寫等，完整課程時間達10小時；實戰營三個月期間亦提供線上預約專業諮詢，廠商與學生團隊共同合作制定行銷策略進行廣告投放。

陳鈴君表示，今年實戰營報名學校相當踴躍，更有首次參與的台大、清大、陽明交大、政大等國立大學，同時廠商名額更於2月中旬提前額滿，顯見廠商極欲拓展電商平台，學生亦對跨足電商領域具高度興趣。

亞馬遜全球開店表示，跨境電商人才培育一直是公司很重視的議題，台灣團隊也將持續透過賣家培訓課程提升廠商實戰能力，同時協助產業栽培優秀電商人才。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒表示，今年Meta除提供數位行銷培訓，補助優秀學生取得受國際認可的Meta Blueprint證照外，亦特別加入其平台上的社群守則及廣告政策的分享,讓學生及廠商更能有效及安全地使用平台，更將贊助廣告金支持廠商們拓展業務踏入社群。

貿協強調，跨境電商實戰營第一階段即將啟動，第二階段由實際操作廣告投放與社群經營接棒，以及第三階段的成果發表會暨頒獎；此外台灣經貿網亦提供多項服務，讓供應商輕鬆接觸潛在客戶，歡迎有興趣了解跨境電商行銷的中小企業，致電洽詢。

跨境電商 廣告 Meta

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