養殖漁業天災多 漁民要救助需放養申報 5月底前辦理
近年南部養殖漁業經常因天災嚴重受害農民損失慘重；要爭取政府補助時卻又沒有很詳細放養證明；台南市長黃偉哲呼籲養殖漁民持相關證明文件申報放養，5月底前至公所辦理，萬一天災可作為申請災害救助依據。
市府農業局表示，許多漁民正準備放養今年的魚蝦貝苗，為有效掌握養殖生產狀況及保障業者權益，市長黃偉哲呼籲向養殖所在地區公所完成放養申報，以供災害救助依據，也供政府掌握放養量現況、養殖漁業管理參考。
農業局長李建裕說，農委會今年2月15日新修訂「養殖漁業放養申報作業及審查要點」，規範受理養殖放養申報對象為領有陸上魚塭養殖漁業登記證負責人、魚塭經營承租人或其他依法令許可取得養殖證明文件者，兩人以上共同經營者，應推派一人為申報人；應檢附養殖登記證或依其他法令許可養殖證明文件影本、魚塭承租人附租約或其他證明文件及負責人的養殖登記證使用同意書等文件申報。
農業局漁業科長吳國霖表示，放養量申報是天然災害救助或相關補助的資格要件，符合申報資格但未申報，遇天然災害發生時將無法獲得救助，影響很大；呼籲漁民新年度放養魚蝦貝苗後，務必於5月31日前備妥相關文件申報，避免權益受損。
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