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沃旭、達德離岸風電環評初審 須補正再審

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

環保署今（11）日進行彰化外海多件離岸風電開發計畫的環評初審，包括沃旭所推出的旭風二號、旭風三號，以及達德能源集團所推出達天、又德離岸風電開發，不過皆未獲通過，須補正再審。

根據環評資料，旭風二號、旭風三號分別預計設置最多68部風機，二風場的裝置容量皆上看750MW（千瓩），各風機葉片直徑介於210至250公尺之間。

針對沃旭所提二案，環評委員要求，開發單位應蒐集鄰近離岸風力發電計畫預定施工期程規劃，分別就施工及營運階段的累積影響，進行整體環境（含生態）的衝擊評估，並說明與其他風場聯合設立鳥類監測系統的具體執行方式。

特別針對海洋生態的部分，除了說明重要物種之外，還要補充風機打樁及營運期間，可能產生的低頻噪音，對石首魚、鯨豚等海洋生物的影響評估，並提出減輕對策，海域施工及監測船隻移動時，更應避開綠蠵龜活動範圍。

至於達德所推動的達天、又德等案，單一風場最多建置64部風機，預期單一風場總裝置容量最高700 MW，環評委員同樣要求，開發單位應蒐集鄰近離岸風力發電計畫預定施工期程規劃，就累積影響進行整體環境衝擊評估。

對於達德二案，環評委員強調，開發單位要說明目前國內外採用風機基礎型式及其優劣，並強化說明本計畫採用的基礎型式，以及打樁時水下噪音減噪方式。

在生態方面，環評委員要求開發單位應就風機布設規劃、鳥類飛行路徑軌跡，估算每月可能發生鳥類撞擊量，提出鳥類撞擊減輕對策；同樣在海域施工及監測船隻移動時，應避開綠蠵龜活動範圍。

今日進行初審者，皆為響應離岸風電第三階段區塊開發的案件，各案皆須於6月30日前補正資料，再度闖關環評初審。

環評 離岸風電 生態

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