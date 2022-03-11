地震險20年／宋裕祺：耐震大數據有助地震基金找對人

前言：政府開辦住宅地震基本保險，是時代產物；走過20年，地震風險與保障隨環境永續議題日趨重要，也應與時俱進。本報從如何完善住宅地震保險制度出發，採訪相關領域具代表性的產官學界人士，探討未來可行方向。除了製作專題，我們也將主要受訪人士的訪談內容，以第一人稱記述，供讀者完整掌握他們的思維與論述。

以下為台北科大特聘教授宋裕祺的訪談摘要。宋裕祺是知名的土木工程學者，他研發的鋼筋混凝土建築物耐震能力初步評估機制，發展為營建署「PSERCB」雲端作業系統，等於為建築物建立了一套耐震快篩系統。

為什麼30年以上房子多會冠上「老危」的帽子，聽起來似乎比較危險？這是因為921大地震後，政府在1997年公布了新的建築設計規範，新版特別強調建築物的靭性。這表示在那之前蓋的房子，標準沒有那麼嚴格，加上材料會老化，建築物距離現在也近30年了，所以常有這種叫法。

內政部統計，全台超過30年屋齡的房子近450萬戶；當然，靠近地震斷層帶上的建築，受到危害程度會比較高。去年立法院三讀通過的都市更新條例中，明定耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全時處理的基準，即耐震能力在當地建物系統中屬35%以下者，各縣市政府有法源依據，可以要求建物加速進行都更。

房屋建築的抗震能力，就像人體的抵抗力，要看整個免疫系統而定；如果房屋處在弱震區，猶如人的病毒少，發病機率也低。但是我們很難一概而論，說台灣哪個區域的建築物就比較危險，因為這還與建物的結構系統、施工和建材情況有關。例如，如果是海沙屋，或者臨近濱海出現鹽化現象等，都會影響房屋的體質。

我們的研究團隊與內政部建築研究所合作，研究出鋼筋混凝土建築物耐震能力初步評估機制，我也主張在網路時代，應該建立「PSERCB」雲端作業系統，只要專業人士輸入建物資料、構件斷面資料，系統就會自動進行定性、定量的評估作業，完成一份對建物耐震程度的評估報告。

2016年發生高雄美濃地震，內政部營建署很快在5月18日公告實施這套建築物快篩系統，目前也由我們協助維持營運。我們每年都會為建築師、土木技師等專業人士辦講習、訓練課程，讓他們成為這套系統的合格評估人員，像228連假的第一天，我們就在台北科技大學舉辦「新建住宅結構安全性能評估」講習會；我們也會在臉書社群上回答問題。

●官方唯一認可 客觀提供建物耐震報告

簡單說，這套系統提供建物不再只是人為目測主觀判斷安全與否，而是由專業人員輸入建築配設、牆面、梁柱、抗震構材等數據後，系統依據地震工程、結構動力學、耐震等條件，結合定性與定量兩個面向，撰寫出報告，作為建物辦理都更等用途使用，比較客觀。這也是目前官方唯一認可的建物耐震篩選系統。

透過大數據與人工智慧運用，快篩系統雲端系統有地址定位功能，已可作為防災、都市更新、擬定政策所用。相關單位可以在地圖上查看所屬地區案件，建立統計資料，也有利整合全國的建築物耐震初評成果。

這套系統實施至今，全台881萬建築中，已有1萬多筆資料申請安全篩選評估，表示還有880萬戶沒有做，我們鼓勵住戶多做住宅耐震評估，了解自己住的房子的情況。全世界很少有機構能針對建築物的耐震能力建立評估系統，我們可以說是其中的佼佼者。

目前看來，1萬多筆的資料以雙北市住戶占最多，表示雙地北區的房價貴，老危建築進行都更的需求多，中南部民眾意願則不是那麼高。所以這套系統的數據，用來推估雙北地區建築物耐震狀況，細到哪一條街哪棟建物的狀況，都很有參考價值；如果有需要，也可提供宅地震基金進一步比對，找到老危建物住戶中，那些屬於弱勢的一群人。

十年前我們也曾研究過，將台灣的國土網格化，根據發生地震的震源、震度、規模，推算全台耐震能力調查，進而計算出建築物的倒塌機率，作為災損推估的基礎。有了這樣的評估機制，一旦地震發生，也可同步啟動救援機制，快速提供救援，降低損失。不過，由於其中牽涉許多受管制的資訊，現在這套系統是由內政部專案開發。