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旭然連續4個月營收 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

旭然（4556）2月合併營收4,256萬元，創歷年同期新高，並較去年同期成長31％。累計前二月合併營收達0.9億元，較去年同期成長21％，並已連續4個月創歷年同期新高。旭然表示，以今年前二月台灣、美國地區營收比重分別達44％、24％，為進一步深化美國地區業務，已完成旭然美國銷貨倉庫遷址，將有助於提升貨運運送便利，此外，看好全球半導體產業資本支出趨勢，有助於業務拓展。

根據專業研究機構IC Insights預估，隨著半導體產業持續投入新廠擴建、增設產能計畫，預估全球半導體產業資本支出今年將達到1,904億美元、年增24％，創下歷史新高，不僅如此，觀察有13家半導體廠資本支出年增率皆超過40％，其中，台灣及美國企業皆分別有5家。

旭然表示，憑藉擁有台灣、中國與越南三地生產基地優勢，可滿足各地區業務接單生產排程彈性調配的競爭利基，由於公司積極擴大業務接單量能，並受惠旗下半導體暨電子及食品化學產業主要客戶對於Filtrafine®自有品牌工業液體過濾產品訂單需求拉升，再加上旭然近年不斷深化垂直水平整合效益，並於去年擴增PPSF材料、口罩銷售業務，創造集團整體業務接單、以及銷售表現穩定攀升。

旭然對第1季持審慎樂觀看法。觀察目前台灣、美國等地區主要客戶仍保持良好下單需求，惟目前仍需持續觀察全球海運塞港、缺櫃等因素影響訂單出貨認列情況，另一方面，旭然近年來持續積極投入研發應用於不同產業領域的新款過濾產品及過濾薄膜，除了優化生產技術、生產良率等，並透過齊全工業液體過濾產品線、PP材料及口罩等多元業務拓展，以期持續提高越南新廠整體生產效率。

旭然

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