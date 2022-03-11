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避險需求增溫+升息表現佳 法人：投資級債ETF價值浮現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

俄烏關係緊張，全球避險需求帶動債市交易升溫，加上3月國內債券ETF展開除息，皆拉抬債券ETF的關注度，其中，國內前三大債券ETF之一的元大AAA至A公司債ETF（00751B）公告將於3月16日除息，第一階段評價每單位預估配發0.37元。元大投信表示，有避險需求或想參與ETF除息題材，可留意投資級債ETF的投資機會。

元大投信表示，近期美債殖利率上升，同樣有較高信評的投資級債券，殖利率水準也提高，代表此時買進這類債券，有相對高的收益率。過去經驗來看，目前也是投資投資級債的不錯時機。

由於投資級債的違約風險較低，被視為主要避險資產，例如，美國次貸風暴時期，投資級債券因吸納避險資金，在市場震盪的環境逆勢上揚。

部分投資人顧慮，未來美國的貨幣政策緊縮，是否影響債券的投資表現，這部分借鏡聯準會最近一次升息循環，投資級債在縮減購債前夕一度震盪，但中長期因企業營運體質在復甦週期提升，價格走勢反而成長，因此從長期眼光來看，升息前也適合投資。

彭博資訊統計，前一次美國於2014年縮減購債，表彰投資級債券績效表現的iShares iBoxx投資等級公司債券指數，在縮減購債前一年下跌約2.4%，其後在2014年1月至2014年10月縮減購債，該指數上漲7.1%；2014年12月至2018年12月升息階段，該指數的漲幅更達到9.5%。

元大投信表示，一般認為緊縮貨幣政策不利債券，主要考量債券的利率風險增加，但投資債券還要考量信用風險，縮減購債或升息都代表經濟復甦，此時發債公司的信用風險改善，使得長期投資債券獲得正報酬。

目前規模達到547億元的元大AAA至A公司債ETF，主要投資美國為主的全球投資級債券，績效表現與海外投資級債市連動。該ETF預計於3月16日除息，日前公告第一階段配息評價結果後，實際收益分配金額將於3月14日進行公告。

有短期避險或長期配置需求的投資人，皆可留意投資級債ETF的投資機會，且國內債券ETF大多有配息機制，滿足收益的需求。元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除息交易會將配息金額自ETF淨值中扣除，因此，投資人關注ETF的配息表現外，應同步留意其報酬表現，另當ETF的配息率較高時，可能因市場短期買氣增加而有溢價偏高的情形，交易前須留意ETF折溢價資訊。

債券 ETF

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