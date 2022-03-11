榮剛2022年2月營收7.4億元 年增率54.05%
榮剛材料（5009）公告2022年2月自結合併營收為7.4億元，較去年同期增加54.05%，累計1-2月自結合併營收16.03億元，較去年同期增加44.79%。
榮剛表示，雖然受限於農曆春節假期工作天數減少，但2月營收超出預期，較去年同期成長54.05%。工具鋼及不銹鋼的需求持續平穩，平均售價受原料價格上漲影響較1月走高。
榮剛說，放眼未來，鋼鐵市場仍有數項利多發酵中，包括美國基建方案在新冠疫情告一段落之後即將正式啟動，而歐洲鋼鐵產業因大陸取消退稅及鋼鐵限產等政策必須由其他國家補足貨源，以及新冠疫後汽車產業、工具機、航太產業等等的復甦，都將帶動新一波鋼市熱潮，為公司營運帶來正面助益，且獲利動能可望從去年延續到今年。
此外，榮剛也指出，近期油價高漲拉升油氣客戶需求，明顯感受到訂單增多；能源產業鋼品因有來自發電機零組件維修汰換周期的穩定需求，使ESR產能利用率維持平穩；航太產業緩步復甦，目前VAR訂單已恢復到五、六成。近期原物料價格大幅波動，本週二（8日）鎳價短線急漲，一度衝上10萬美元大關後回跌，榮剛表示，本周已先暫停鎳金屬購料及不鏽鋼產品報價，將待下週LME恢復鎳金屬交易，觀察後續鎳價走勢再決定因應方式。
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