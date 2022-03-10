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再無新進人員，退撫基金將破產？考試院：政府會撥補

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

考試院和行政院今（10）日舉行聯合記者會，宣布自明(2023)年7月起，新進公教人員將適用退撫新制，與現退撫基金全面切割，導致退撫基金提早用罄之財務缺口，對此，考試院表示，將由政府撥補，退撫基金沒有破產問題。

公務人員退休撫卹基金截至今年1月止，規模為7,115.7億元，受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力、俄烏衝突升溫，金融市場震盪下跌影響，收益數為負150.9億元，收益率為負2.05%。

自明年7月起，新進公務員不再參加現有的退撫基金，外界關注基金提早用罄問題。銓敘部表示，新進公務員未來將參加新的制度，原有退撫基金收入會減少，第一年半年約減少4億元、第二年減少12億元，但因年改後有挹注款，加上退撫基金近年收益挹注，退撫基金財務已逐步狀況。

考試院長黃榮村今日強調，退撫新制適用於明年7月1日以後的初任公教人員，應稱為「新人新制」，並不是對退休或現職公教人員的「二次年改」。

他強調，退撫新制也沒有「繳多領少」的問題，新人新制的退撫基本條件、政府照顧義務及公法上職務關係，原則上仍承襲現行制度的設計。此外，個人帳戶的可攜性、自願提繳和自選投資方案，也強化了個人選擇權。

黃榮村表示，政府幾年前推動年金改革，以改善年金體系「收支失衡」問題，當時修法納入了一個重要的機制，就是要求為2023年7月1日以後的初任公教人員，設計一個新的退撫制度，其立法目的就是使年金「收支失衡」的問題不再繼續惡化，未來終能達到收支的平衡。

退撫基金 年金改革 考試院

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