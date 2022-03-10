老闆加薪被通膨吃掉了？1月實質經常性薪資只年增0.06%

主計總處今天公布1月受僱員工人數及薪資調查，1月全體受僱員工經常性薪資4萬4369元，月增0.89%，年增2.91%，扣除物價漲幅後，實質經常性薪資平均4萬1854元，年增0.06%。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1月實質經常性薪資恢復正成長，主要是基本工資調高及廠商年度調薪影響，但目前出現俄烏戰事新變數，薪資成長能否持續超越物價增幅，有待觀察。

主計總處上月公布110年全體受僱員工全年每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，年增1.93%；但是扣除物價指數後，全年實質經常性薪資為4萬1422元，年減0.04%，是近五年首次全年負成長。

今天主計總處公布111年1月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬4369元，年增2.91%，但1月CPI2.84%，因此扣除物價漲幅後的實質經常性薪資只有4萬1854元、年增0.06%，等於加薪幅度都因通膨而抵銷，勞工可能加薪無感。

陳惠欣表示，今年因為基本工資調高，不少廠商也有年度調薪，因此1月全體受僱員工經常性薪資4萬4369元、年增1.93%，是2011年以來同月最高。全體受僱員工1月非經常性薪資6萬4527元，合計後總薪資平均為10萬8896元，年增51.26%，主要是1月適逢春節發放年終獎金及績效獎金。

若以經常性薪資月增率來看，全體受僱員工經常性薪資月增率為0.89%，但證券期貨及金融輔助業、航空運輸業、海洋水運業受營運狀況佳，以及年度調薪等影響，經常性薪資月增率分別為4.78%、3.39%、3.12%，非常令人稱羨。

但各行業年終獎金及績效獎金差很大，從非經常性薪資來看，金融及保險業21萬3224元、電信業17萬7807元、航空運輸業16萬9993元、海洋水運業16萬5230元都相對高，但受疫情影響較深的住宿及餐飲業、其他服務業（含美容美髮按摩等）、藝術娛樂及休

閒服務業、支援服務業（含旅行社等）連1.5萬元都不到，可以看出各行各業年終獎金真的差距甚大。

1月底工業及服務業全體受僱員工817萬人，月減3千人或減0.04%，但與去年1月相較，則是年增3千人、0.04%。陳惠欣表示，1月受僱人數減少，主要是部分臨時性工作結束，目前受僱人數與去年4月疫情前相當。

各行業來看，與去年1月相較，醫療保健及社會工作服務業年增1.2萬人，製造業、住宿及餐飲業也都各增加7千人；但批發及零售業、藝術娛樂及休閒服務業都各減少1.1萬人。