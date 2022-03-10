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調薪快被通膨吃掉？1月實質經常性薪資僅年增0.06%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
1月實質經常性薪資年增率僅0.06%。圖／聯合報系資料照
1月實質經常性薪資年增率僅0.06%。圖／聯合報系資料照

主計總處今（10）日發布2022年1月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為44,369元，雖較上年同月增2.91%，但受物價高漲影響，我國1月實質經常性薪資年增率僅0.06%，基本工資調升和廠商年度調薪的薪資成長，幾乎都快被通膨吃掉。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1月實質經常性薪資成長，主要受基本工資調高及廠商年度調薪影響，年增2.91%，漲幅為2011年以來同月最高。不過，陳惠欣坦言，現在受俄烏戰事影響，接下來薪資成長是否能夠超過物價增幅，有待觀察。

在受僱勞工薪資結構中，「經常性薪資」扮演重要角色，包含本薪及月津貼等，也就是一般慣稱的月薪；至於「非經常性薪資」包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費，兩者合計即為上班族領到的總薪資。實質經常性薪資及實質總薪資則是剔除物價因素後，代表勞工實際能用來生活的薪資。

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