俄烏開戰推升 今年1-2月國際油價暴漲55.6%
主計總處發布國情統計，今年以來油價續漲，加上俄烏戰事越演越烈，推升2月平均油價至94.2美元，較上年同月漲54.3%，1-2 月平均每桶89.8美元，年漲55.6%。
主計總處表示，國際原油受全球景氣、產油國供應量、地緣政治情勢，以及市場投機等因素影響，價格波動劇烈，以OPEC油價為例，109年COVID-19疫情重創全球經濟，油價降至平均每桶41.5美元；110年隨各國經濟陸續重啟，油品需求增加，加上OPEC+減產，油價逐季走升，全年平均69.9美元，較109年漲68.6%。
今年以來油價續漲，加上俄烏戰事越演越烈，推升2月平均油價至94.2美元，較上年同月漲54.3%，1-2 月平均每桶89.8美元，年漲55.6%。
主計總處表示，我國原油高度仰賴進口，進口價格受國際行情波動及匯率影響甚鉅。就進口原油物價指數(新台幣計價)觀察，漲跌走勢與國際油價亦步亦趨，110年較109年漲57.7%，今年1-2月平均較上年同期漲47.5%。
國際油價上漲，漸次帶動國內終端商品價格上揚，消費者物價指數(CPI)中，以油料費首當其衝，惟因國內浮動油價調整機制及油價平穩措施，加上近期調降汽柴油貨物稅，CPI油料費漲幅較國際油價及進口原油物價指數漲幅和緩，110年較109年漲22.1%，今年1-2月平均漲16.8%。
主計總處表示，根據財政部關務署統計，110年我國原油進口量3840萬公噸，年增6.4%；進口值5565億元，年增50.0%，主因109年價格基數較低，加以全球經濟逐漸復甦，國內煉油廠的外銷市場需求增加，進口量回升所致。
就主要原油進口國觀察，以沙烏地阿拉伯1261萬公噸，占32.8%最多，科威特822萬公噸，占21.4%居次，美國及阿拉伯聯合大公國各占 18.4%及10.1%再次之，前四大進口國合計占近8成3。今年1-2月我國原油進口量671萬公噸，續增22.2%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言