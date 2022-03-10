俄烏開戰推升 今年1-2月國際油價暴漲55.6%

將近1年前，在中嘉董事長郭冠群力邀下，接任中嘉總經理的特力集團前執行長與IBM前總經理童至祥，還不到2個月，竟然就因「水土不服」閃辭，讓外界留下滿腹疑惑。不過最近，中嘉最大股東、宏泰集團掌門人林鴻南，卻將童至祥找進宏泰擔任總經理大位，不僅幫已故地產首富宏泰林堉璘家族設計永續經營機制，也正在培訓一批集團菁英人才「堉璘（御林）軍」。

2022-03-10 15:28