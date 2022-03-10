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政院拍板退撫新制 設公務員退休專戶

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
行政院與考試院10日公布112年退撫新制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院與考試院10日公布112年退撫新制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

行政院會10日拍板退撫新制相關修正草案，退撫新制由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，適用2023年7月1日以後新進公教人員，將設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用。初步規劃強制提撥費率為15%，其中公務人員負擔35%，政府負擔65%。

外界相當關注推休金減少的狀況，銓敘部解釋，未來公保+專戶的方式不完全能用所得替代率的方式計算，需視年資與投資性質計算未來退休金的狀況，若年資達35年，所得替代率經估算會與舊制相同，但記者進一步追問減少幅度，官員並未再透露更多細節。

明年7月新制上路

行政院會10日通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第98條、第100條修正草案，及「公教人員保險法」修正草案。全新退撫制度適用對象將依法適用在2023年7月1日以後的初任公教人員，不包含已退休和現職公務人員。

退撫新制由現行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，公務人員初任到職時，退撫基金管理機關應為其設立個人專戶，並由公務人員及政府按月提撥費用存入帳戶運用，作為退休、撫卹或資遣給與的提存準備。新制中也擬建立自主投資平台，由退撫基金管理機關設計不同收益、風險的多元化投資標的組合供選擇。

仿勞保設專戶

初步規劃，公務人員在任職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中由公務人員負擔35%，政府負擔65%；公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25%。提繳退撫儲金費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

針對外界質疑，新的退撫機制如何填補退休金財務缺口？銓敘部官員表示，會積極與裁處機關協議，透過精算盤點後由政府進行撥補，讓新制逐步上路，而現有公務人員將可不受影響，已退休人員可安心退休。銓敘部舉例說明，假設年資30年、每年投資收益率4%，公保+退撫金的所得替代率為72%，假設每年投資收益率2%，所得替代率為61.9%。

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所得替代率 資遣 行政院

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