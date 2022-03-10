台南甘藷寒害等災損中央今核定救助 明起受理申請

台南2月起冷氣團南下，低溫及降雨造成產區甘藷裂薯嚴重，農委會今天公告為「農業天然災害現金救助及低利貸款地區」。市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的農戶，請儘速於明天至3月21日向土地所在地公所提出申請救助，假日不受理，低利貸款向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局長李建裕進一步表示，此次公告新市區甘藷災損每公頃救助2萬4,000元，符合資格的農民請於3月11日至3月21日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。