快訊

加拿大「狙神」加入烏國抗俄 曾在3.5公里外擊殺敵人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南甘藷寒害等災損中央今核定救助 明起受理申請

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南甘藷寒害等災損中央今天核定救助，明天起受理申請。記者周宗禎／翻攝
台南甘藷寒害等災損中央今天核定救助，明天起受理申請。記者周宗禎／翻攝

台南2月起冷氣團南下，低溫及降雨造成產區甘藷裂薯嚴重，農委會今天公告為「農業天然災害現金救助及低利貸款地區」。市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的農戶，請儘速於明天至3月21日向土地所在地公所提出申請救助，假日不受理，低利貸款向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局長李建裕進一步表示，此次公告新市區甘藷災損每公頃救助2萬4,000元，符合資格的農民請於3月11日至3月21日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

台南甘藷寒害等災損中央今天核定救助，明天起受理申請。記者周宗禎／翻攝
台南甘藷寒害等災損中央今天核定救助，明天起受理申請。記者周宗禎／翻攝
台南甘藷寒害等災損中央今天核定救助，明天起受理申請。記者周宗禎／翻攝
台南甘藷寒害等災損中央今天核定救助，明天起受理申請。記者周宗禎／翻攝

農業 農民 冷氣團

延伸閱讀

芒果荔枝氣候異常受害 屏縣盼農委會公告現金救助

南市草莓災損 農委會公告10日起受理現金救助申請

303大停電屏東漁業災損 泰國蝦、觀賞蛙受害

台南善化草莓傳2成水傷 農業局爭取現金救助及低利貸款

相關新聞

中低收入戶3月起調高補助至年底 62萬人受惠

行政院長蘇貞昌今天上午在行政院中表示，因為疫情穩定、經濟有成果，他已核定今年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，從...

北市府特赦「大直違規住宅」 內政部：每坪交5萬不合理

台北市長柯文哲昨（9日）公開表示內政部故意拖延大直大彎北段都審2年，營建署今天嚴正聲明，大彎北商業區、娛樂區土地的違規住...

揭中嘉總座不滿2個月閃辭幕後 2大股東較勁浮上檯面？

將近1年前，在中嘉董事長郭冠群力邀下，接任中嘉總經理的特力集團前執行長與IBM前總經理童至祥，還不到2個月，竟然就因「水土不服」閃辭，讓外界留下滿腹疑惑。不過最近，中嘉最大股東、宏泰集團掌門人林鴻南，卻將童至祥找進宏泰擔任總經理大位，不僅幫已故地產首富宏泰林堉璘家族設計永續經營機制，也正在培訓一批集團菁英人才「堉璘（御林）軍」。

政院拍板退撫新制 設公務員退休專戶

行政院會10日拍板退撫新制相關修正草案，退撫新制由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，適用2023年7月1日以後新進公教人員，將設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用。初步規劃強制提撥費率為15%，其中公務人員負擔35%，政府負擔65%。

合庫金去年稅後純益211.87億元 創歷史新高

合庫金（5880）於今（10）日舉行110年度第4季線上法人說明會，由金控董事長雷仲達主持，110年全球景氣雖由衰退中復...

赴花蓮發欠薪300萬元 台開董座邱于芸：我是來贖罪的

台開集團位於花蓮的大型賣場新天堂樂園，本月1日無預警停業，上百名員工領不到薪水。重回董事長職務的邱于芸今天到場發放積欠的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。