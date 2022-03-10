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彰化薪資引議論 展開工業及服務業普查掌握營運狀況

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天宣布展開5年1次的工業及服務業普查。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天宣布展開5年1次的工業及服務業普查。記者林敬家／攝影

彰化縣府今天宣布展開5年1次的工業及服務業普查，國內近年受到新冠肺炎疫情影響，除了基礎資料調查外，也將了解各業者是否在因疫情影響放無薪假等，彰化因產業別等因素，勞工薪資連續多年都墊底引發議論，縣府主計處指出，普查作業也有助了解各行業別營運收支、員工雇用情形、薪資變化等。

彰化縣府今成立「彰化縣工業及服務業普查處」，縣長王惠美主持揭牌儀式。工業及服務業普查每5年舉辦1次，1954年首次舉辦，這次是第14次，今年普查家數預估7萬7千家，比五年前多出5千多家，不論是公營、民營、已登記或未登記，小至傳統雜貨店、大至世界知名的跨國企業，都是普查的對象。

王惠美解釋，縣府推動全國首座田園化生產聚落示範區「彰化水五金田園生產聚落特定區」，協助「中科四期二林園區」招商及廠商進駐暨排除投資障礙，辦理「二林精密機械園區」等重大政策的形成，都離不開統計數據分析，工商普查是對國內產業發展進行5年一次的總體檢，相當重要。

過去仍有少數業者擔心普查資料外流而未配合，王惠美強調，資料僅供公務使用，為免有詐騙的情形，工作人員會佩戴識別證、親自遞送普查公文，將由地方村里幹事協助配合訪查，不會詢問普查表以外的資料，也不會要求提供帳戶或存摺等。

縣府主計處表示，後疫情時代，各行業面臨經營挑戰，政府各項工商政策的推動都需要統計數據作參考，今年6月1日到7月31日展開人員實際面訪，業者也可以上網填報，今年網路填報可參加主計總處舉辦的抽獎活動，最大獎是10萬元超商禮券。

彰化縣府今成立「彰化縣工業及服務業普查處」，縣長王惠美主持揭牌儀式。記者林敬家／攝影
彰化縣府今成立「彰化縣工業及服務業普查處」，縣長王惠美主持揭牌儀式。記者林敬家／攝影

疫情 薪資

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