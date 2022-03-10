渣打財富管理：看好陸股表現 亞洲悲觀情緒正消退

渣打銀今（10）日指出，財富管理團隊認為，全球股市中對亞洲市場的悲觀情緒正在消退，其中中國信貸規模成長速度加快，有機會進一步轉化為經濟成長、企業獲利以及股市復甦的動能，不過仍需要一段時間。

在全球股市中，渣打銀行財富管理團隊認為，以中國為首的亞洲（除日本）股票，相對於美國、歐洲和日本股票的前景轉趨正面，理由如下：（1）中國央行的政策可能會傾向進一步支撐經濟成長和流動資金需求；（2）中國股市相對於美國和歐洲已經消化了更多的負面消息；（3）部分亞洲經濟體正逐步放寬對於新冠肺炎的管制措施，將對區域的經濟成長提供支撐；以及（4）南韓等市場與區域與全球經濟持續復甦有正向連動。

近期中國的信貸規模成長速度加快，有機會進一步轉化為經濟成長、企業獲利與股市復甦的動能，儘管尚需要一段時間，但相對於歐美股票仍具有吸引力，因此在亞洲市場中，我們看好中國股市的表現。

避險情緒推升金價，但有外資法人機構認為黃金上漲只是短暫情勢。渣打銀仍建議可以透過（1）持有黃金部位，因為黃金是抵禦市場波動的最佳避險工具之一，（2）選擇日圓等避險貨幣，以及（3）暫時提高現金部位，以便能夠掌握逢低佈局的機會，呼應核心投資策略。

渣打銀並依舊維持對股票的長期偏好，並預期未來6-12個月的期間，股市將會延續領先表現此外。

渣打銀行財富管理團隊指出，自2022年開年以來，全球股市一直處於波動狀態，受美國債券收益率、黃金與石油價格上漲，以及俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動導致衝突急劇升級，全球股市在2月初的漲幅近乎全數回吐。同時，市場也充分反映2022年聯準會將出現大幅升息的預期，導致部分美國經濟增長指標也出現放緩的跡象。

這些因素的交互影響使市場在短期內走到一個關鍵時刻。樂觀者（包括渣打銀行在內，以6-12個月的投資期間預估）多認為：（1）2022年聯準會將進入大幅升息的周期；（2）儘管烏克蘭衝突升級，俄羅斯和歐美仍不希望完全破壞俄羅斯關鍵商品的出口；（3）投資者意向調查和持股部位顯示，股票市場情緒已經相對脆弱；（4）標普500指數已經從近期高點下跌超過10%；而且（5）目前還沒有指標明確指出經濟衰退即將來臨。

但是，悲觀者卻認為（1）俄羅斯的軍事行動以及引發的西方反應，將對關鍵能源和金屬價格大幅上漲構成了重大風險；（2）全球主要股票指數仍處於關鍵技術支持的邊緣；以及（3）雖然機構投資人的持股部位配置有所降低，但散戶卻沒有，將為市場進一步下跌留下了空間。