松湖超高壓遭疑溝通不足 台電：去年辦理超過70次說明

規劃23年的松湖超高壓變電所近期因台北市長柯文哲及台電交火而再浮上檯面。台電解釋，港湖地區工商業蓬勃發展，負責供應的汐止超高壓變電所已飽和。至於地方溝通，台電去年至今已超過70次小型分眾溝通。

柯文哲日前於網路節目批，東區門戶計畫中台北生技大樓就遭限電，能源計畫2050淨零碳排放政府也只寫到2025年，蔡總統留下一堆爛攤子。台電則說明，供應該地區的汐止超高壓變電所，由於供電能力已接近飽和，為避免供電設備或線路超載影響民眾用電權益及供電安全，實難以配合再提供超過1,000瓩以上之中大型新增用電計畫。

台電表示，松湖2018年松湖變電所改為地下化設計，地上層則結合親民利民的公共設施，成為多目標變電所大樓。2021年至今已辦理超過70次小型分眾溝通，並部分結合變電所實地參訪，並於2021年10月31日舉辦200人以上的大型公開說明會。

台電表示，松湖變電所自2000年奉政院核定為第六輸變電計畫，歷經三任市長，三次都市設計審議，已延宕多年。迄今已有21件1000瓩以上新增用電計畫共計15.5萬瓩無法滿足，需要盡快解決，避免長期累積案件，影響更多中大型用電需求工商業的發展。

經濟部長王美花今（10）日於立法院受訪表示，對內湖地區來講，台灣不是沒有電，但需要有新的變電站才能讓內湖地區電力輸送達到效果，也因為松湖變電站沒蓋起來，1,000KV以上大用戶就不容易取得許可。