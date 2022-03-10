俄烏戰爭影響 楊金龍：美3月升息估從2碼變1碼

美聯準會將於16日舉行會議，市場預估將公布升息，國內央行也將於17日舉行今年首場理監事聯席會議，討論最新貨幣政策。央行總裁楊金龍今表示，市場都預估美3月升息機率90%以上，但預期受到俄烏戰爭影響，美升息可能從原本2碼變1碼。

楊金龍今列席立院財委會進行業務報告，因應美國即將在下週宣布升息，台灣也將於下週召開理監事會議，多名立委關注楊金龍怎麼看美國升息的預估。

楊金龍表示，美國通膨一月CPI達到7.5%，二月可能今天會出來，市場認為可能會達7.8%，美聯準會也有做評估，「我猜測美原本升息2碼會變升息1碼，可能是因為俄烏戰爭，拖累全球經濟復甦力道」，美國若大幅度升息，會拖累經濟復甦力道。

楊金龍指出，市場預估美這次有90%機率會升息，但央行升息通常不會一次升足，會逐步升息，美聯準會主席鮑爾曾對外表示，考量到俄烏戰爭，只會升息1碼，如果必要時，今年後續還有好幾次的理事會，可能之後每次都升，或當中某幾次的升息幅度會更大。

針對下週理監事會議是否跟進美國升息？楊金龍也表示，央行貨幣政策主要也是考慮通膨，去年12月就有講到，今年方向貨幣政策會朝向緊縮，貨幣政策擬定會以加權平均物價作為依據，下週四理監事會議會針對貨幣政策做討論。