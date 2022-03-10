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蘇揆拍板低收、中低收每人每月加發750、500元

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今（10）日於院會表示，因我國疫情穩定、經濟有成果，因此拍板從今年度從3月至12月，低收入戶及中低收入戶每人每月分別加發750元、500元，受惠人數估約有62萬人。

行政院發言人羅秉成今日於行政院會後記者會表示，蘇揆於院會中表示，因為我國疫情穩定、經濟有成果，他核定2022年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫。

蘇揆說，從今年3月至12月，低收入戶及中低收入戶，分別每人每月加發750元及500元，受惠人數共約62萬人，以穩定經濟弱勢家庭的生活。蘇揆也期勉各部會，過去兩年政府在百年大疫中都能拚出好成績，現在也走出台灣模式，相信只要各部會齊心努力，一定能拚出更好成績。

低收入戶 疫情 羅秉成

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