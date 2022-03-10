客庄券使用率僅5成 楊長鎮：太多部會加碼券稀釋效應

發行40萬份的客庄券4月底將到期，使用率迄今卻只有51.47%。客委會主委楊長鎮今天赴立法院內政委員會進行業務報告，多名立委質疑客庄券使用不彰。楊長鎮表示，今年有許多部會加碼券，可能稀釋使用效率，客委會會繼續努力宣傳，至於是否延期，預計3月底會決定。

根據3月7日的數據，客庄券共計發放40萬601分、已領券數為36萬2296份，領券率為90.44%；用券數為18萬6466份，用券率為51.47%。

立委鄭麗文質疑，客庄券使用率不高，是不是因為可使用的店家家數較少，讓民眾認為很難使用、不知道要去哪裡用，這背後的根本原因是不是客庄的觀光旅遊不夠多元，她希望客庄的消費範圍必須更多元、才會有更多誘因。

楊長鎮表示，客庄券的使用範圍除了重點發展區之外，還有小型零星客家聚落加入，目前共有2800個店家，使用率第一名的廠商是崙背鄉的一家巧克力。

他表示，今年有許多部會加碼券，可能稀釋了使用率。客委會日前發簡訊提醒中券者使用，的確有將使用率拉起來。依據過去的經驗，客庄券剛開始發放時會有使用熱潮、連假期間使用率也會拉起來，使用期限截止時又會拉起來。客委會會加強宣傳，比方之前請「茶金」男主角郭子乾拍影片，穿越時空從姜家洋樓走到現代客庄宣傳。