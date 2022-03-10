天宇2月營收年增近二倍 首季力拚轉虧為盈

儲能電池廠天宇（8171）公告2月營收5,872萬元，2月適逢農曆春節，工作天數雖減少，但營收仍較上月成長 8%、年增198.1%，成長主因來自今年客戶交貨地多在台灣，不在受船運限制，法人預估，天宇3月業績有望維持去年業績高標水準，第2季起亦是逐月穩定成長。此外，在營運方面，據法人指出，天宇因接單毛利增加，有機會力拚轉虧為盈。

近期全台各地區頻繁出現停電事件，喚起社會對電力穩定性及能源儲存的重視；儲能業界人士指出，儲能產業具有一定的技術門檻，上中下游產業鏈須互相搭配，且電池模組具有關鍵地位。法人指出，天宇為美國儲能大廠Powin海外代工廠評鑑第一名，目前Powin台灣總代理立達儲能用於台電AFC調頻服務的所有電池櫃皆來自於天宇三義廠，配合儲案廠設備陸續交貨，業績將大幅成長。

此外，天宇苗栗廠三義儲能櫃組裝廠，導入先進的工業4.0智能組裝生產線，天宇指出，智能生產線上一顆顆電芯，經自動化設備移至組裝線前，即賦予一組追蹤識別碼開始，在專業精密治、工具的輔佐下，將電壓、內阻、充放電測試等各項專業測試數據，完整收集並儲存於雲端，以利後續判讀與分析，是國內少數有能力配合台電儲能計畫之電池模組廠未來營收成長可期。