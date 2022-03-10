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離岸開發國產化 台亞風能攜手本土維運團隊

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台亞風能為了實現政府針對風場開發第三階段本土化目標，攜手英商費舍海洋服務 (James Fisher Renewables Taiwan) 、環球測繪（PDE Offshore Corporation）、大川吉海事工程（DACC Marine Engineering Co., Ltd.）、海天離岸工程、中信造船共同成立本土運維團隊，並全力支持台亞風能的風場開發。

台亞風能林怡文董事長表示，離岸風電第三階段區塊開發在即，身為本土開發商團隊，台亞風能將全力以赴創造離岸風電產業本土完整產業生態環境及產業鏈，與本土產業鏈共同建立可進入國際新能源產業的技術實力與市場競爭力。

台亞風能除了已經宣布的位於苗栗外海的浮動式環亞風場以及將於今年度參與投標的彰化環洋離岸風場外，亦持續進行其他固定式基礎及浮動式基礎之風場開發。

英商費舍海洋總經理吳國綸表示，去年已正式在台中港啟用近五百坪的營運基地，今年我們將持續透過聘任關鍵職位來強化亞太地區的建置，並承諾以台灣作為亞太地區離岸風電發展的樞紐，來更進一步落實在地化。

環球測繪總經理黄宗宸說，運維台灣隊的成軍，希望運維的技術與能量能夠在本土組建，藉由國外的經驗以及本土的能量，將相關技術在本土深根，建立本土運維供應鏈。

大川吉海事工程董事長陳俊吉表示，「大川吉海事工程將傾全力共襄盛舉，以其20年專業經驗為基礎，為台亞風能全心規劃構建運營維護所需的支援船隊，並將承擔其運作與管理重任。

海天離岸工程股份有限公司董事長曾國正表示：「海天離岸工程成立的目標是透由本土鋪纜船的建置鏈結本土船隊、創造在地價值。此次能夠參與本土運維團隊並與本土造船業者及開發商合作，正是海天離岸工程落實海事工程服務及海事工程船舶製造本土化的具體行動。」

中信造船總經理韓育霖表示：「中信造船公司為呼應政府離岸風電產業國產化政策，加入與英商費舍海洋服務、環球測繪及大川吉海事與海天離岸工程所組成的本土維運團隊，共同來支持台亞風能案。」

離岸風電 造船 中信

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