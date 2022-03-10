綠委問新的電力哪裡來？王美花揭燃氣機組規劃

立法院經委會今（10）日要求經濟部針對303大停電進行調查與改善報告，立委林岱樺於質詢時問經濟部長王美花，投資台灣三大方案業績強，但是經濟部也承認「供電分母變大、分子沒變」，企業未來用電需求的電要從哪裡來？王美花表示，目前已經有幾個新的燃氣機組在做細部規劃或環評。

經濟部能源局於去年五月公布到2027年的電力供需機組規劃，已知新增燃氣機組包括通霄2、3號機組、民營嘉惠電廠2號機組，新增IPP售電，以及施工中及確定會有的大潭7到9號燃氣機組、興達1到3號燃氣機組、台中1到2號燃氣機組，以及協和新1號燃氣機組，另外還預計新增490萬瓩裝置容量的燃氣機組，於該規劃內仍為未定案狀態。

王美花於林岱樺質詢時回答，除了上述機組，目前規劃中、在做細部規劃或環評的燃氣機組，還有協和2期、民營森霸電廠2期、IPP新增採購，以及通霄2期和通霄的小型機組。