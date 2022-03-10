避險轉進 20年美債ETF受益人增最多

根據CMoney統計，俄烏戰爭開打後至3月4日，20年期美債成為債券ETF中受益人增加最多的資產類別。中信投信表示，由於風險趨避、預期升息次數減少兩項利多，可將防禦性高的20年期美債ETF列為避險首選，降低資產組合波動。

中信美債20年ETF（00795B）經理人張瓈尹表示，近期歐美國家將對俄羅斯的制裁擴及至能源領域，美國宣布全面禁止進口俄國石油，英國宣布今年底前逐步停止進口俄國石油，短期對石油供給鏈造成干擾。另一方面，近年由於主要經濟體致力推廣能源轉向，導致新油源開採意願低落，供需緊俏下，預料油價短期維持高檔震盪。

張瓈尹解釋，市場原先認為全球經濟將呈現溫和復甦，但隨油價節節高升、大宗原物料價格飆漲，供應鏈斷鍊風險升溫，市場投資人對於全球經濟步入衰退，或地緣政治風險可能進一步擴散的疑慮升高，導致越來越多投資人投入20年期美債ETF避險。

張瓈尹進一步表示，由於市場逐步下修未來經濟展望，這將直接衝擊全球央行的貨幣政策，原先市場預期聯準會3月將升息2碼，近期市場共識已修正為1碼。戰事爆發也打亂歐洲央行的升息盤算，市場目前認為升息時程將推遲到年底。隨貨幣政策暫緩收水，20年期美債殖利率將獲市場重新訂價，加上避險需求推升，預估仍具表現空間，投資者可適度配置，平衡市場波動。