星展銀與韋能能源攜手 在太陽能電廠中保留鳥類棲地

星展銀行（台灣）投入永續，結合綠色融資和前瞻性解決方案，協助韋能能源（Vena Energy）於台灣嘉義縣義竹鄉打造「艾貴義竹發電廠」（Mingus Solar Project），廠區內成功保留黑面琵鷺與其他鳥類的自然棲息地，發展綠色能源並兼顧環境永續，也建立太陽能電廠與野生動物和諧共存的典範。

台灣政府推動再生能源發展，預計到2025年再生能源佔整體電力來源的比例要達到20%，近年來星展銀行在台灣亦積極推動再生能源及綠色融資，至今完成多件離岸風電、大型太陽能電廠及綠色融資案，總融資金額已超過新台幣700億元。

此次星展銀行（台灣）協助韋能能源克服營運、財務與法規面等挑戰，建立艾貴義竹發電廠，同時兼顧了廠區內的鳥類自然棲息地。此電廠每年可提供超過1萬8千戶住家潔淨的再生能源，同時預計每年可節省9千1百萬公升用水量，及超過6萬4千公噸的溫室氣體（GHG）排放量（相等於13,870輛客用汽車排放量）。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展除了自身將永續視為重要策略目標，更透過提供綠色能源相關貸款及服務，攜手客戶一同發揮更大影響力，此次與韋能能源的合作便是將永續融入企業營運中的最佳典範。同時在後疫情時代，我們期望與更多企業客戶共同邁向永續未來。在艾貴義竹發電廠之後，持續成為其他致力發展永續客戶最堅強的後盾。

韋能能源是亞太地區再生能源的領導企業，擁有58座營運中的太陽能與風力發電廠。台灣嘉義縣艾貴義竹發電廠（Mingus Solar Project）坐落在嘉義鹽田舊址，占地 79.5 公頃，並保留了大約30%、逾20公項的面積，提供給當地鳥類與候鳥 （包括瀕臨絕種的黑面琵鷺）作為覓食、棲息的生態保留區。案廠施工期間，依據保育措施調整工程，藉以降低工程擾動對自然生態的影響。電廠商轉之後，韋能能源積極與學術研究機構及非政府組織（生態學者、專家、團體）合作，藉由生態監測、調控水位、與鳥類巡查等工作，在電廠的生態保留區營造鳥類友善的棲地環境。

韋能的努力已逐漸看到成果，義竹電廠生態保留區的鳥種數目，自2019年的48種成長至63種。韋能能源執行長 Nitin Apte 表示，艾貴義竹發電廠落實了韋能能源推動再生能源，並創造永續發展的承諾（ESG的核心價值）。義竹電廠與當地社群共同成長，並提升廠區內生態保留區的生物多樣性，透過水位管控及營造友善的自然棲地，打造鳥類的新樂園，以行動實踐在電廠打造具生物多樣性棲地環境的可能性。