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鐵礦砂及鋼鐵價格回升 法人看好可望帶動中鋼利差反彈

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）公布2月營收335.22億元，年增11.34%、月減16.25%，符合市場預期；法人機構認為，受俄烏戰火等因素影響，鐵礦砂及鋼鐵價格回升可望帶動中鋼盤價上漲，中鋼的利差可望落底反彈。

分析師表示，中鋼2月因工作天數減少使營收略降，預期3月因內銷盤價順利上漲、目前接單狀況也佳，營收可望回升，且觀察目前中國的鋼鐵產量已經回升，鐵礦砂、冶金煤等原料的價格偏強，帶動煉鋼成本上漲，認為短期鋼價將有支撐，中鋼的利差可望逐漸落底反彈。

產業趨勢上，中國大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，為了達成碳中和及配合中國大陸逐漸減少的鋼鐵需求，中國政府對鋼鐵產業的改革主要朝低碳化減少耗能、提升鋼鐵生產品質、推動企業整併及嚴控過剩產能等。

但近期又傳出放寬鋼鐵產業碳達峰目標年限，從2025年放寬到2030年，使高爐煉鋼廠的改革壓力減輕，這種調整顯示中國雖然極欲對國內的鋼鐵產業進行改革，但是也面臨失業率及經濟成長的壓力，而不得不調整改革的力道，這樣的政策反覆調整可能在未來仍會出現。長期來看，美國基建法案通過將帶動長期用鋼需求增加，疫情後的經濟復甦也會帶動消費性鋼鐵需求，長期鋼鐵需求仍將增加。

鋼鐵 中鋼

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