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楊金龍：台灣面臨輸入性通膨壓力 但非「停滯性」通膨

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行總裁楊金龍今（10）日指出，台灣面臨輸入性通膨壓力，但不會停滯性通膨，因為停滯性通膨的「停滯」的意思，是一國的經濟沒有成長，但台灣我們經濟基本面還是好的；但他也坦言，受到新冠肺炎疫情以及俄烏戰爭影響，「台灣面臨的輸入性通膨壓力確實強化、增加了」。

楊金龍今日赴立法院財委會報告，在接受立委林德福質詢時表示，俄烏不僅是穀倉，也是能源出口國，戰爭導致物價漲幅較高，不過這波物價上漲有兩個原因，包括新冠疫情產生供需的落差，解封後市場需求增加，但美國等港口的操作比較緩慢，供給來不及符合需求，再加上俄烏戰爭 ，物價就上來了。

楊金龍坦言，台灣輸入性通膨壓力確實強化、增加了。不過目前為止，物價上漲確實是源自供需失衡，台灣物價還屬可控，且相較其他國家，我們物價還算是穩定的。

物價 通膨 楊金龍

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