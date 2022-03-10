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王道銀三大方向追求成長 深化精品數位銀行定位

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

王道銀行（2897）今天法說會，公布2021年個體稅後純益18.41億元，年成長高達六成，每股稅後純益（EPS）0.63元。王道銀總經理李芳遠表示，展望今年將持續「精品數位銀行」定位，朝拓展客群、多元化產品線、整合與優化數位及實體通路三大方向發展。

王道銀今天法說會，公布2021年合併稅後純益32億元、年增39%，除了王道銀行本身個體獲利高成長，轉投資事業包括華票（2820）、美國華信銀行與租賃公司等，去年獲利年成長也都在兩位數，年增率依序為18%、23%、22%。資產品質方面，預計在潤寅詐貸案擔保品拍賣待法院分配，以及另一呆帳案回收下，今年將可望有較顯著的改善。王道銀2021年底逾放比0.41%，備抵呆帳覆蓋率為353.56%。

法說會 王道銀行

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