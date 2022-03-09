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五倍券4月到期 810億元現金落袋為安

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
紙本及數位五倍券領用期限，只到今年4月底為止，財政部國庫署今（9）日指出，全台紙本五倍券的兌領進度，已經來到85%，總兌付金額約達810億元。本報資料照片
紙本及數位五倍券領用期限，只到今年4月底為止，財政部國庫署今（9）日指出，全台紙本五倍券的兌領進度，已經來到85%，總兌付金額約達810億元。本報資料照片

紙本及數位五倍券領用期限，只到今年4月底為止，財政部國庫署今（9）日指出，全台紙本五倍券的兌領進度，已經來到85%，總兌付金額約達810億元。

國庫署指出，國內60家金融機構從去年10月15日開始，受理店家兌領紙本五倍券，截至昨日為止，累計兌付約1.59億張，兌付總金額約810億元；而紙本五倍券發放總金額約957億元，因此目前兌領情形約達85%。

據財政部統計，商家兌付五倍券時，最愛用的銀行為國泰世華銀行，累計兌付總金額92億元，占全體11%；第二名為台灣銀行84億元，約占10%，第三名則是第一銀行67億元，約占8%。

總計八家公股銀行，合計共兌付五倍券360億元，占總兌付金額44%。

國庫署指出，依經濟部《因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法》規定，紙本和數位五倍券領用期限，只到4月30日止，尚未領用的民眾，記得把握剩下一個多月的時間領取及使用。

至於店家兌領期限，則比民眾寬裕一些，國庫署表示，店家最晚可以在6月30前，將五倍券兌付為現金，已收取紙本券的店家，記得留意兌付期限，以免屆期影響權益。

五倍券 財政部

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