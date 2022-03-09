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超前佈署20年？486團購釋「未來工作」搶才

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
即日起親子一起到486團購門市參觀，小朋友就有機會獲得「未來工作證」。圖/486團購提供
即日起親子一起到486團購門市參觀，小朋友就有機會獲得「未來工作證」。圖/486團購提供

擔心未來就業問題?不少新鮮人畢業前就開始找工作，擔心畢業即失業；但有些「幸運寶寶」可能連國小都還沒就讀就已經獲得企業門票。知名幸福企業486團購即日起限量祭出「未來工作證」，超前佈署向未來人才招手。

一張低調的限量「黑卡」，鑲進閃著若隱若現金色光芒的緗黃厚磅邀請函內，再仔細放入燙著金色字體的黑色信封。上面不僅有486團購社長陳延昶的親筆簽名，每一張也都慎重的寫上受贈者的全名。這張「黑卡」正是486團購限量發出的「未來工作證」，小朋友跟著父母來到486團購實體門市參觀，通過「神秘面試官」的暗中觀察，就有機會獲得。

擁有這張「未來工作證」的小朋友，同時也是486團購的小會員，舉辦一日小店長、小小實習生大大創意、小廚師競賽或是產品試用大隊等活動時，小會員具有優先參加資格。將來達到法定工作年齡並對486團購有興趣，可親自持著這張具名工作證報到，成為486團購的一員。

486先生表示，常聽到網友說「好想來幸福企業上班」，但「實力」才是最重要的，希望拿到這張工作證的小朋友在未來持續累積知識及實力，成為不可多得的人才。隨著時代和科技進步，全球勞動力市場不斷在變化，不少曾經的熱門工作可能被淘汰，也有不少新的工作機會被創造出來。身處須不斷快速調整、適應各種市場變化的電商產業，需要多元且具創造力的人才，保持企業的彈性及競爭力。

團購 電商

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