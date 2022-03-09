陳冲：自貿協定也是護身符 烏克蘭當年錯失反惹禍

新世代金融基金會董事長陳冲今(9)日表示， 自由貿易協定顯示對市場開放的決心，在某一層次上也是護身符，本應掌握時機，能簽就簽，烏克蘭2013年11月突踩剎車，恐怕是「一著錯，滿盤空」；而當年台灣服貿貨貿的簽訂未能堅持，想想也是可惜。

陳冲說，街頭有兩個幫派，其中一個日漸式微，最近數年已有14位小弟陸續投靠他派，近日住在隔鄰的幫中要角，也在對另一幫派眉目傳情，老大心頭當然一把怒火，按捺不住。話說普丁看到1997年後Eastern Bloc（東方集團)成員已有14小國先後加入北約，現在烏克蘭也想移情別戀，心中的危機感與失落感，大概也差不多，尤其是烏克蘭對東部的俄語居民，還要採取亡史滅文的舉動，實難再忍，但訴諸戰爭手段，終將難容於國際輿論。

陳冲說，2013年他離開行政部門，基於長期的「金融心、貿易情」，以及對台灣前途的關心，常鼓吹雙邊與多邊自貿協定的重要，也因此注意到烏克蘭的角色。

2013年夏天，以俄國為首的四國關稅同盟升格為Euroasian Custom Union，當時陳冲在演講及報刊專欄中，多次提及歐亞關稅聯盟積極拉攏烏克蘭，邀烏國為觀察員的動作，而在此同時歐盟也正與烏克蘭洽談貿易協定，2013年11月雙方宣布完成協定的細節及文字，訂於11月30日簽約，但在11月21日時，烏克蘭突然喊卡，這對四處洽簽FTA屢碰閉門羹的台灣，當然覺得有些突兀與不解，而國際上都指向背後俄國政治與金援的影響與角力。

2014年2月1日慕尼黑會議中，俄國與歐盟代表互相指責，當時歐盟執委會主席Van Rompuy還喊出 The future of Ukraine belongs with the European Union的感性話語。但Action speak louder than words，2013年未打鐵乘熱，沒有簽訂只差臨門一腳的自貿協定，結果慕尼黑會議後，2014年3月俄國出兵策反克里米亞，利用自決公投後再撤軍，接著烏克蘭東部兩省又發生動亂迄今，如今烏克蘭在戰爭已然進行時，侈言加入比FTA政治意味更濃厚的NATO，恐怕只是逞口舌之快。

陳冲說，自貿協定(尤其與歐盟的協定)，顯示對市場開放的決心，在某一層次上也是護身符，本應掌握時機，能簽就簽，烏克蘭2013年11月突踩剎車，恐怕是「一著錯，滿盤空」。而當年台灣服貿貨貿的簽訂未能堅持，想想也是可惜。

陳冲表示，日前，針對西方國家對俄國的金融制裁，本基金提到2009年歐巴馬總統，在周小川(中國人行行長)改革國際金融體系專文的次日，以上駟對下駟之姿，堅決主張美元是Extraordinary strong，不必另創SDR的加強版，但因過於急迫，也不小心透露美國維持金融霸權的企圖心，以利對內大量印鈔、對外取得制裁高位，所以江湖上老大，對可能影響其地位的舉動，都是相當敏感的，美國如此，俄國亦復如此。

陳冲說，順便一提，最近媒體常說，俄國故意在北京冬奧後啟動戰役，疑是中俄通謀，這點可能是未讀史的結果。不妨查查當年俄國出兵克里米亞，也是在2014年2月23日俄國主辦Sochi冬奧剛結束後，烏克蘭戰事應可預測，歷史只是重複，人類自己健忘而已。