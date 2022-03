烏克蘭下錯一步棋滿盤輸 陳冲：錯失自貿協定反惹禍

觀察近日俄烏開戰,行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲隱喻,街頭有兩個幫派,其中一個日漸式微,最近數年已有14位小弟陸續投靠他派,近日住在隔鄰的幫中要角,也在對另一幫派眉目傳情,老大心頭當然一把怒火,按捺不住。話說普亭看到1997年後Eastern Bloc成員已有14小國先後加入北約,現在烏克蘭也想移情別戀,心中的危機感與失落感,大概也差不多,尤其是烏克蘭對東部的俄語居民,還要採取亡史滅文的舉動,實難再忍,但訴諸戰爭手段,終將難容於國際輿論。

陳冲說,自貿協定在某一層次上也是護身符,本應掌握時機,能簽就簽,烏克蘭2013年11月突踩剎車,恐怕是一著錯,滿盤空,台灣當年對服貿貨貿的簽訂未能堅持,也是可惜。圖/資料照片 陳冲說,自己2013年離開行政部門,基於長期的「金融心、貿易情」,以及對台灣前途的關心,常鼓吹雙邊與多邊自貿協定的重要,也因此注意到烏克蘭的角色 。

2013夏,以俄國為首的四國關稅同盟升格為Euroasian Custom Union,當時陳冲在演講及報刊專欄中,多次提及歐亞關稅聯盟積極拉攏烏克蘭,邀烏國為觀察員的動作,而在此同時歐盟也正與烏克蘭洽談貿易協定,2013年11月雙方宣布完成協定的細節及文字,訂於11月30日簽約,但在11月21日時,烏克蘭突然喊卡,這對四處洽簽FTA屢碰閉門羹的台灣,當然覺得有些突兀與不解,而國際上都指向背後俄國政治與金援的影響與角力。

2014年2月1日慕尼黑會議中,俄國與歐盟代表互相指責,當時歐盟執委會主席Van Rompuy還喊出 The future of Ukraine belongs with the European Union(烏克蘭的未來屬於歐盟)的感性話語。但事實勝於雄辯,2013年未打鐵乘熱,沒有簽訂只差臨門一腳的自貿協定,結果慕尼黑會議後,2014年3月俄國出兵策反克里米亞,利用自決公投後再撤軍,接著烏克蘭東部兩省又發生動亂迄今,如今烏克蘭在戰爭已然進行時,侈言加入比FTA政治意味更濃厚的NATO(北大西洋公約組織),恐怕只是逞口舌之快。

陳冲說,自貿協定(尤其與歐盟的協定),顯示對市場開放的決心,在某一層次上也是護身符,本應掌握時機,能簽就簽,烏克蘭2013年11月突踩剎車,恐怕是「一著錯,滿盤空」。而當年台灣對服貿貨貿的簽訂未能堅持,想想也是可惜。

日前,針對西方國家對俄國的金融制裁,新世代金融基金提到2009年歐巴馬總統,在周小川(中國人行行長)改革國際金融體系專文的次日,以上駟對下駟之姿,堅決主張美元是Extraordinary strong,不必另創SDR的加強版,但因過於急迫,也不小心透露美國維持金融霸權的企圖心,以利對內大量印鈔、對外取得制裁高位,所以江湖上老大,對可能影響其地位的舉動,都是相當敏感的,美國如此,俄國亦復如此。

陳冲說,順便一提,最近媒體常說,俄國故意在北京冬奧後啟動戰役,疑是中俄通謀,這點可能是未讀史的結果。不妨查查當年俄國出兵克里米亞,也是在2014年2月23日俄國主辦索契冬奧剛結束後,烏克蘭戰事應可預測,歷史只是重複,人類自己健忘而已。