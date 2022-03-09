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大成鋼避險部位虧損3.66億元 鎳價短期飆升不利獲利

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

大成鋼（2027）因為子公司持有鋁及不銹鋼避險部位，出現虧損金額約3.66億元。群益投顧表示，受惠美國基建及經濟復甦帶動的鋁及不銹鋼需求回升，預期大成鋼的營運可同步受惠，但鎳價短期飆升不利獲利穩定。

群益投顧表示，大成鋼雖然出現避險部位虧損，但持有的現貨部位價格上漲可抵消此部份的避險虧損，只是對投資大眾而言原本期待的低價庫存上漲利益也會因此打折。

大成鋼今(2022)年2月營收89.95億元，年增35.87%，月減0.58%。

國際鎳價近期因為俄烏戰事而飆升，今年1月3日LME鎳價格每噸為25,557美元，但3月7日已上漲到48,201美元，3月8日更因為價格盤中漲破10萬美元而被迫暫停交易，停止交易時的報價為8萬美元。

群益投顧表示，俄羅斯的鎳產量占全球接近一成，未來即使俄烏戰事延長，造成俄羅斯產的鎳被長期制裁，全球鎳的需求可望由其它主要鎳供應國家增產來補足；因此，近幾天的價格飆漲應為短期現象。預期未來一段時間鎳價仍將被俄烏戰事左右，但當戰事停止或是傳出有望停止的消費時，預期鎳價也會快速回落。

鎳價 大成鋼 俄羅斯

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