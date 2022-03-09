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油價近年創新高 潔淨能源轉為焦點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

隨著俄烏戰事雙方陷入膠著，歐美考慮制裁俄羅斯油氣出口，使得歐洲布蘭特原油及天然氣通週分別大漲兩成至一倍。股票指數方面，傳統能源雖受惠於油氣上漲，但在市場避險情緒升溫下，股票指數漲幅相對受限。另一方面，潔淨能源產業近期則是不斷傳出利好消息，除了受惠於市場憧憬能源轉型計畫，財報優於預期外，油價節節高升也使得各國更加重視能源轉型計畫的推動與發展。

全球最大的海上風電開發商沃旭能源(Ørsted)日前表示，正在為俄羅斯天然氣公司(Gazprom)的天然氣供應可能因制裁而中斷做準備，並且將把與俄羅斯天然氣公司合約的利潤用於烏克蘭的人道主義援助。沃旭能源執行長 Mads Nipper表示，如果對俄羅斯天然氣實施制裁，沃旭能源可能會合法地違反合約，並將支持這一舉措，並說「我們不想與一個侵略性國家的國有公司賺錢。」

周一(7日)歐盟委員會副主席兼氣候政策主席Frans Timmermans提出更多加速歐盟降低對俄羅斯能源的方案細節，若徹底執行，在今年對俄羅斯天然氣的依賴將有望減少將近80%，長期下有望實現與俄羅斯能源脫鉤。歐盟不只加快潔淨能源項部的建設速度外，最新消息也指出歐盟將優先淘汰俄石油和煤炭，並同時開發儲能系統和尋找新的能源供應商，透過聯合採購天然氣協議降低成本及爭取長期合約。

國際能源署International Energy Agency(IEA)在日前發布可立即實行的十項要點計畫，來減少歐盟對俄羅斯天然氣資源的依賴，同時增強歐盟天然氣網絡的彈性，並最大限度減少民生需求問題，預期可讓歐盟在一年內減少三分之一的俄國天然氣進口

其十項要點計畫除了要求歐盟不再與俄國簽訂天然氣合約外，另外九項建議包括：以其他來源的天然氣來取代俄羅斯能源供應、引進天然氣最低儲量制度、加速部署風電和太陽能發展、提高低碳能源電力生產、制定短期措施補貼消費者不受高電價影響、鼓勵節約能源、用熱泵取代燃氣鍋、提升建物與工業能源使用效率及推動電力系統靈活性和多樣化。

歐盟方案也將於近日提供給歐盟個各國領導人；無論是因俄烏戰事導致傳統能源價格飆升進而帶動能源轉型趨勢，或是各國政府攜手追求的淨零碳排目標，都使得潔淨能源的長期趨勢更加確立。富蘭克林華美投信說，針對潔淨能源議題推出一檔富蘭克林潔淨能源ETF(00899)已於今年上市，投資人可掌握趨勢方向，長線布局並持續關注。 

俄羅斯 石油 太陽能 風電 油價 ETF

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