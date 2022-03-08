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經濟部公布303停電事故檢討報告 興達疏失人員將懲處

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部於今（8）日公布「303停電事故檢討報告」，內容包括興達電廠開關場事故、調查結果及原因研判，並提出五項改善對策。在懲處方面，除了台電董總請辭、今日已完成交接外，副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作人員，後續都會遭到懲處。

經濟部表示，本次事故肇因於台電人員在未確認設備情況下操作，同時未能妥善落實多層防護機制。在興達電廠方面，本次事故在人員操作方面出現人員危害意識不足，對於可能出現風險缺乏認知；在電網部分，因用電需求持續增加，但所需新增擴建電網建設因民眾嚴重抗爭而推動困難，導致南部電網集中於龍崎超高壓變電所，增加系統運轉風險。

報告中提出五項改善措施，經濟部表示，第一，303事故凸顯電廠與電網間的連鎖性風險，經濟部將責成台電成立風險管控單位，主動發掘系統性風險，推行各項風險控管措施，落實風險管理。另外，本次事故反映出電網韌性及分散式電網發展的重要性，目前台電電網管理的層級應加以提高。

第二，台電應強化電網韌性的設計，全面檢討各電廠保護電驛邏輯設計、各電廠開關場系統保護分群機制，同時強化廠網間的第二道保護，全面檢討電廠、超高壓變電所及相關電源線的保護與運維聯繫管控機制，並應配合電網結構變化，滾動檢討既有保護設定。經濟部將責成台電加速推動分散式電網建設、變電所改建工程、加速推動再生能源併網工程等。

第三，經濟部將邀集國內外電力系統專家協助診斷，提供改善建議以強化電網韌性。

第四，本次事故顯示台電公司於跨單位間的協調及專業訓練不足，對於現場狀況及可能風險判斷出現落差，經濟部將要求台電投入更多訓練資源，提升訓練強度，並引入國內外專家及資源。

第五，台電因長期存有累積虧損，導致投入電力及電網建設時也步步為營，使得電力設施進度及韌性無法匹配，同時也有資源不足、人力青黃不接的情況，因此，除編列年度預算及分年進用人力之外，也應投入國家資源。

經濟部指出，303停電事故的相關懲處，除台電董事長與總經理於第一時間請辭，並於3月7日獲准之外，副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作人員等，也應依照疏失程度進行相應懲處。經濟部表示，後續將據該報告，由台電彙整興達電廠及相關單位的疏失人員，依程序召開人員獎懲會議，啟動內部懲處機制，並陳報董事長核定發布。

興達電廠 台電 經濟部

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